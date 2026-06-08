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08 जून 2026 का राशिफल : इन चार राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ , पढ़ें अपना राशिफल

08 जून 2026 का राशिफल : 8 जून सोमवार का दिन कुछ राशियों के लिए धन लाभ और आर्थिक प्रगति के अवसर लेकर आएगा, वहीं कुछ जातकों को बढ़ते खर्चों और बजट पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए मेष से मीन राशि तक की राशियों का कैसे बीतेगा दिन?

By santosh singh 
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08 जून 2026 का राशिफल : 8 जून सोमवार का दिन कुछ राशियों के लिए धन लाभ और आर्थिक प्रगति के अवसर लेकर आएगा, वहीं कुछ जातकों को बढ़ते खर्चों और बजट पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए मेष से मीन राशि तक की राशियों का कैसे बीतेगा दिन?

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मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। धन लाभ के योग हैं। परिवार में प्रसन्नता रहेगी।

वृषभ –  आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक होगी। आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। व्यापार में लाभ मिलेगा। आज विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

कर्क – नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

पढ़ें :- 06 जून 2026 का राशिफल : सर्वार्थसिद्धि योग के महासंयोग से मकर और धनु राशि वालों को होगा बंपर धन लाभ, जानें अपना भाग्यफल

सिंह – भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। आज  निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

कन्या – किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है।

तुला –  दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। आज साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी।

वृश्चिक – शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन लाभ के अच्छे संकेत हैं।

धनु – संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं। आज मन प्रसन्न रहेगा।

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मकर – आज पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। भूमि-भवन संबंधी कार्यों में लाभ हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

कुंभ – साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आज भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी।

मीन –  आर्थिक स्थिति आज मजबूत होगी। वाणी में मधुरता बनाए रखें। परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत होगा।

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