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13 अगस्त का राशिफल : मिथुन, सिंह और तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक को भाग्य दिलाएगा अप्रत्याशित लाभ, पढ़ें अपना राशिफल

13 अगस्त का राशिफल : 13 अगस्त गुरुवार को चंद्रमा सुबह कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा के इस गोचर के प्रभाव से अनफा योग बनेगा क्योंकि चंद्रमा से द्वादश भाव में बुध और गुरु का गोचर होगा। जबकि कर्क राशि में गुरु, बुध और सूर्य मिलकर त्रिग्रह योग बनाएंगे और साथ ही सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे की राशि में बैठकर राशि परिवर्तन योग भी बनाएंगे।

By santosh singh 
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13 अगस्त का राशिफल : 13 अगस्त गुरुवार को चंद्रमा सुबह कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा के इस गोचर के प्रभाव से अनफा योग बनेगा क्योंकि चंद्रमा से द्वादश भाव में बुध और गुरु का गोचर होगा। जबकि कर्क राशि में गुरु, बुध और सूर्य मिलकर त्रिग्रह योग बनाएंगे और साथ ही सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे की राशि में बैठकर राशि परिवर्तन योग भी बनाएंगे। ऐसे में सितारों की गणना बताती है कि मिथुन, सिंह और तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक कल बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे और इनको भाग्य कुछ अप्रत्याशित लाभ भी दिलाएगा। तो आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं आज का राशिफल और दिन को शुभ बनाने वाले उपाय भी।

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मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ मिलेगा। नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कर्क – आज मन में उत्साह रहेगा। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं।

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सिंह – आज कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आज अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। निवेश में सावधानी रखें।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। व्यापार में नई योजना लाभदायक हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

तुला – रिश्तों में मधुरता आएगी। साझेदारी के काम में लाभ मिल सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है।

वृश्चिक – आज आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। आज अनावश्यक विवाद से बचें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा या शिक्षा से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे।

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मकर – आज कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। पुराने कर्ज या आर्थिक चिंता कम हो सकती है।

कुंभ – आज नए लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा। व्यवसाय में नई दिशा मिल सकती है। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा।

मीन – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति के नए स्रोत बन सकते हैं। प्रेम और पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे।

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