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12 अगस्त का राशिफल : बुधादित्य योग के संयोग ये वृषभ, कन्या, तुला समेत कई राशियों को होगा लाभ, पढ़ें अपना राशिफल

12 अगस्त का राशिफल :  बुधवार 12 अगस्त के दिन स्वामी ग्रह बुध पुष्य नक्षत्र से कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर को सूर्य का भी साथ मिला है जिससे बुधादित्य योग बना है। चंद्रमा कर्क राशि में ही संचार करेंगे और गुरु भी यहां चंद्रमा के साथ रहेंगे जिससे गजकेसरी योग भी बनेगा। लेकिन इन सबके बीच आज सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है।

By santosh singh 
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12 अगस्त का राशिफल :  बुधवार 12 अगस्त के दिन स्वामी ग्रह बुध पुष्य नक्षत्र से कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर को सूर्य का भी साथ मिला है जिससे बुधादित्य योग बना है। चंद्रमा कर्क राशि में ही संचार करेंगे और गुरु भी यहां चंद्रमा के साथ रहेंगे जिससे गजकेसरी योग भी बनेगा। लेकिन इन सबके बीच आज सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में वृषभ, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली रहेगा लेकिन कर्क, सिंह और कुंभ राशि के जातको को कल बहुत ही संयम और सतर्कता से चलना होगा, क्योंकि ग्रहण योग का इन पर विशेष प्रभाव रहेगा। तो आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं 12 अगस्त का दिन ग्रहों के गोचर से किन-किन राशियों के लिए शुभ लाभदायक रहेगा। और किन उपायों को करने से आप दिन को और भी अपने पक्ष में बनाए रख सकते हैं।

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मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। परिवार में सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ – आज रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता से काम बनेंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यात्रा का योग बन सकता है। परिवार में प्रसन्नता रहेगी।

कर्क – आज मन में उत्साह रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। नए काम की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

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सिंह – आज कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। धन लाभ के योग हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। नौकरी और व्यापार में प्रगति होगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क लाभदायक रहेगा।

तुला – आज धन प्राप्ति के नए रास्ते खुल सकते हैं। व्यापार में नई योजना सफल हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। अनावश्यक खर्च से बचें।

वृश्चिक – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा लाभदायक हो सकती है।

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मकर – आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन सफलता भी मिलेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी।

कुंभ – आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। भावनाओं में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें।

मीन – आज रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज नौकरी में सकारात्मक समाचार मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

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