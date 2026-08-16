मेड इन इंडिया ‘दिव्यास्त्र एमके3’ ने भरी उड़ान, जेट इंजन से चलता है ड्रोन, जानिए इसकी खासियत

नई दिल्ली। जेट इंजन से चलने वाले ड्रोन ‘दिव्यास्त्र एमके3’ ने सफल उड़ान भरी है। कावा यूएवी प्राइवेट लिमिटेड (हॉवरइट) ने इसका सफल परीक्षण किया। कंपनी के मुताबिक, यह अगली पीढ़ी का ड्रोन है, जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। कंपनी ने बताया कि ‘दिव्यास्त्र एमके3’ जेट इंजन से चलता है। इसे किसी तय लक्ष्य पर सटीक हमला करने के लिए बनाया गया है। इसकी पूरी तकनीक भारत में ही तैयार की गई है।

Video- Kawa UAV Pvt. Ltd. (HoverIt) conducts a successful flight of the Divyastra Mk3 — a next-generation, jet-powered loitering munition developed in India. (Video Source: Kawa UAV) pic.twitter.com/VI1BcmUVFJ — Pardaphash Today (@PardaphashToday) August 16, 2026

इस कंपनी के सह-संस्थापकों ने कहा, यह सिर्फ एक परीक्षण उड़ान नहीं है। यह हमारी क्षमता दिखाने का एलान है। भारत ने बड़े स्तर पर और तेजी से यह साबित किया है कि वह अपने देश के अंदर ही जेट इंजन से चलने वाली सटीक हमला करने वाली प्रणाली को तैयार कर सकता है और उसे उड़ा सकता है। दिव्यास्त्र एमके3 आत्मनिर्भर भारत को जमीन पर उतारने का उदाहरण है।