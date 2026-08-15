  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Moto G Max : मोटो G मैक्स भारत में लॉन्च, जानें कीमत और बैटरी

Moto G Max : मोटो G मैक्स भारत में लॉन्च, जानें कीमत और बैटरी

दिग्गज टेक कंपनी मोटोरोला ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Moto G Max है। मोटो G मैक्स को शुक्रवार को भारत में कंपनी की G-सीरीज़ लाइनअप में नए मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Moto G Max : दिग्गज टेक कंपनी मोटोरोला ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Moto G Max है। मोटो G मैक्स को शुक्रवार को भारत में कंपनी की G-सीरीज़ लाइनअप में नए मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया। पिछले महीने Motorola Edge 70 Max के लॉन्च के बाद, यह देश में ब्रांड का दूसरा ‘Max’ स्मार्टफोन है।

पढ़ें :- Moto G Max :  मोटो G मैक्स में मिलेगा 7,000mAh की बैटरी ! लॉन्च से पहले फीचर्स लीक

इस हैंडसेट में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.72-इंच की फुल-HD+ LCD स्क्रीन दी गई है।

चिपसेट
इसमें Qualcomm का Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट लगा है और यह Android 16 पर चलता है।

30W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट
हैंडसेट में 30W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh की बैटरी दी गई है।

कीमत और उपलब्धता
भारत में Moto G Max के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये तय की गई है।

कलर
यह हैंडसेट Pantone Alaskan Blue, Pantone Malaga और Pantone Stargazer कलर ऑप्शन में आता है। इसे देश में Flipkart के ज़रिए खरीदा जा सकता है।

Moto G Max की कीमत 27,999 रुपये है, जिसमें 6GB Ram और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी है। कंपनी ने इसको सिंगल वेरिएंट में ही लॉन्च किया है और 20 अगस्त से यह संल के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Moto G Max : मोटो G मैक्स भारत में लॉन्च, जानें कीमत और बैटरी

Moto G Max : मोटो G मैक्स भारत में लॉन्च, जानें कीमत...

ISRO के पहले सौर मिशन आदित्य-एल1 ने सूरज के सबसे बड़े रहस्य से उठाया पर्दा,सूर्य की बाहरी परत सतह से 4 करोड़ डिग्री तक ज्यादा गर्म

ISRO के पहले सौर मिशन आदित्य-एल1 ने सूरज के सबसे बड़े रहस्य...

AI model Gemini 3.7 Flash :  गूगल का नया AI मॉडल जेमिनी 3.7 फ्लैश लॉन्च, जानें कैसे करेगा काम

AI model Gemini 3.7 Flash :  गूगल का नया AI मॉडल जेमिनी...

Vivo X300 FE : वीवो X300 FE का नया वेरिएंट लॉन्च, जानें रैम और स्टोरेज के साथ शानदार फीचर्स

Vivo X300 FE : वीवो X300 FE का नया वेरिएंट लॉन्च, जानें...

Oracle layoffs : दिग्ग्ज टेक ओरेकल फिर करेगी कर्मचारियों की छंटनी, इस माह से शुरू हो सकती है कटौती

Oracle layoffs : दिग्ग्ज टेक ओरेकल फिर करेगी कर्मचारियों की छंटनी, इस...

Haier Washing Machine Series : हायर की नई वॉशिंग मशीन AI वॉश के साथ लॉन्च, बरसात में कपड़े सुखाने का झंझट खत्म!

Haier Washing Machine Series : हायर की नई वॉशिंग मशीन AI वॉश...