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Independence Day : ट्विंकल खन्ना ने किया सवाल, बोलीं-लगता है आजादी भी, वॉशिंग मशीन की तरह, एक मैनुअल और लिमिटेड वारंटी के साथ आती है

देश में आज आजादी का पर्व मनाया जा रहा है। हर तरफ हर्ष और उल्लास है। 80वें स्वतंत्रता दिवस (80th Independence Day) के मौके कई सेलेब्स ने पोस्ट शेयर कर फैंस को शुभकामनाएं दी हैं। ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। इसी के साथ उन्होंने एक सवाल भी किया है।

By santosh singh 
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राजस्थान। देश में आज आजादी का पर्व मनाया जा रहा है। हर तरफ हर्ष और उल्लास है। 80वें स्वतंत्रता दिवस (80th Independence Day) के मौके कई सेलेब्स ने पोस्ट शेयर कर फैंस को शुभकामनाएं दी हैं। ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। इसी के साथ उन्होंने एक सवाल भी किया है।

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साबिर खान की परफॉर्मेंस देखने पहुंचीं ट्विंकल

ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे भारतीय सारंगी वादक साबिर खान (Indian Sarangi player Sabir Khan) की परफॉर्मेंस देख रही हैं। वीडियो में ट्विंकल अपना सिर ढककर घूंघट की ओट लिए दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वे फैंस से बचने के लिए ऐसा कर रही हैं। अभिनेत्री यह परफॉर्मेंस मेहरानगढ़ किले की खूबसूरती के बीच देखने पहुंचीं।

ट्विंकल खन्ना ने क्या सवाल पूछा?

ट्विंकल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘आप सभी को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) की बधाई। हमने अपनी मर्जी से जीने की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब हम इस बात पर लड़ रहे हैं कि किन मतभेदों और विकल्पों की इजाजत होनी चाहिए? लगता है कि आजादी भी, हमारी वॉशिंग मशीनों की तरह, एक मैनुअल और लिमिटेड वारंटी के साथ आती है। अगर आप भारतीय होने के किसी एक पहलू का जश्न मना सकते, या किसी एक चीज को बदल सकते, तो वह क्या होता’?

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ट्विंकल, बोलीं- ‘अलग-अलग विचारों के प्रति खुले रहने की आजादी हो’

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ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने आगे लिखा है कि ‘मेहरानगढ़ किले की सुंदरता, साबिर खान और उनके 122 साल पुराने वाद्ययंत्र…और बिना किसी एक विचार में बंधे हुए अलग-अलग विचारों के प्रति खुले रहने की आजादी’। अभिनेत्री के इस पोस्ट पर नेटिजंस रिएक्शन दे रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) की शुभकामनाएं दे रहे हैं।

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