  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. कॉकरोच जनता पार्टी का Instagram अकाउंट हटा तो CJP ने स्वतंत्रता दिवस पर आवाज़ को दबाने की कोशिश का लगाया आरोप

कॉकरोच जनता पार्टी का Instagram अकाउंट हटा तो CJP ने स्वतंत्रता दिवस पर आवाज़ को दबाने की कोशिश का लगाया आरोप

CJP Instagram Account : देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार सुबह 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दिया गया था, लेकिन बाद में उसे बहाल कर दिया गया। जिसके बाद सीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह कदम स्वतंत्रता दिवस पर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश थी।

By Abhimanyu 
Updated Date

CJP Instagram Account : देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार सुबह ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दिया गया था, लेकिन बाद में उसे बहाल कर दिया गया। जिसके बाद सीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह कदम स्वतंत्रता दिवस पर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश थी।

पढ़ें :- Independence Day : ट्विंकल खन्ना ने किया सवाल, बोलीं-लगता है आजादी भी, वॉशिंग मशीन की तरह, एक मैनुअल और लिमिटेड वारंटी के साथ आती है

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP)  ने कहा कि उसने सफलतापूर्वक अपना अकाउंट वापस पा लिया है। पार्टी ने एक पोस्ट में कहा, “कितनी शर्म की बात है कि CJP का विरोध करने वालों ने हमारी आवाज़ दबाने के लिए भारत के स्वतंत्रता दिवस को चुना। हम ऐसी कायरतापूर्ण हरकतों से डरने वाले नहीं हैं!”

CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “उन्होंने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (Cockroach Janta Party) का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल हटा दिया। कितने बड़े डरपोक हैं!” संगठन के अनुसार, बाद में उसी दिन अकाउंट को बहाल कर दिया गया।

यह घटनाक्रम हाल के हफ्तों में CJP द्वारा चलाए जा रहे कई अभियानों के बीच हुआ है, जिनमें सरकारी और ग्रामीण स्कूलों की स्थिति पर लोगों तक पहुंच बनाना और छात्रों व शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन शामिल हैं। CJP ने स्वतंत्रता दिवस से पहले युवाओं से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल करने की कोशिश भी की है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बाबा रामदेव ने Gen-Z का जिक्र कर सरकार को चेताया, बोले- देश में बेची जा रही हैं नौकरियां, कहीं नकल तो कहीं पेपर लीक सुधर जाओ वरना फिर करूंगा आंदोलन

बाबा रामदेव ने Gen-Z का जिक्र कर सरकार को चेताया, बोले- देश...

हरियाली तीज पर बांकेबिहारी के झूला दर्शन को उमड़ा आस्था का सैलाब, 80वीं बार स्वर्ण-रजत हिंडोले पर विराजे ठाकुरजी

हरियाली तीज पर बांकेबिहारी के झूला दर्शन को उमड़ा आस्था का सैलाब,...

प्रधानमंत्री मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाली टिप्पणी पर भड़की कांग्रेस, विपक्षी पार्टी बोली- PM के पास 'एंटायर पॉलिटिकल साइंस' में 'मास्टर एब्यूज़र' की डिग्री

प्रधानमंत्री मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाली टिप्पणी पर भड़की कांग्रेस, विपक्षी पार्टी...

ओलंपिक 2036 के लिए देशभर में टैलेंट हंट चलाएगी सरकार : प्रधानमंत्री मोदी

ओलंपिक 2036 के लिए देशभर में टैलेंट हंट चलाएगी सरकार : प्रधानमंत्री...

बिहार के छपरा जिले में खौफनाक वारदात, दोस्त ने 17 वर्षीय किशोर को मारा चाकू, हत्या कर खुद पहुंचा थाने

बिहार के छपरा जिले में खौफनाक वारदात, दोस्त ने 17 वर्षीय किशोर...

कॉकरोच जनता पार्टी का Instagram अकाउंट हटा तो CJP ने स्वतंत्रता दिवस पर आवाज़ को दबाने की कोशिश का लगाया आरोप

कॉकरोच जनता पार्टी का Instagram अकाउंट हटा तो CJP ने स्वतंत्रता दिवस...