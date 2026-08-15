CM योगी ने विधानसभा में किया ध्वजारोहण, प्रदेश वासियों की दीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

Lucknow 80th Independence Day Celebration : यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर विधानसभा में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मेयर सुषमा खर्कवाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद सीएम योगी ने पूरे राज्य की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, “मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे राज्य की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और भारत माता के वीर सपूतों—जिनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और भारत के पहले राष्ट्रपति व संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद शामिल हैं—की यादों को संजोने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक पवित्र अवसर है।”

उन्होंने कहा, “आज हम सभी के लिए उन लोगों को याद करने और नमन करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और आजादी के बाद एक सुरक्षित माहौल बनाने तथा एक सशक्त और महान भारत के निर्माण की दिशा में अपनी जिम्मेदारियों का निरंतर निर्वहन किया।”