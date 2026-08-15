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15 अगस्त 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों को व्यापार में मिलेगा लाभ, नए अवसर के भी हैं अवसर

आज का राशिफल 15 अगस्त 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

15 अगस्त 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन कर्क राशि के लोगों का परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी आज बतायेंगे कैसा रहेगा आपका दिन?

पढ़ें :- 07 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा लाभ, अर्थिक लाभ के भी बन रहे योग

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। परिवार में प्रसन्नता रहेगी।

वृषभ – आज रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। आज व्यापार में लाभ और नए अवसर मिल सकते हैं।

कर्क – आज परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। नौकरी में प्रगति के अवसर मिलेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

पढ़ें :- 05 अगस्त 2026 का राशिफल: मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ राशि के लिए आज का दिन है खास

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिल सकता है। निवेश में जल्दबाजी न करें।

कन्या – आज योजनाओं को पूरा करने के लिए दिन अनुकूल है। व्यापार में लाभ होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

तुला – आज दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें।

वृश्चिक – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

पढ़ें :- 03 अगस्त 2026 का राशिफल: सावन के पहले सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा

मकर – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अच्छा समय है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन – आज मन प्रसन्न रहेगा। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आज प्रेम और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी।

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