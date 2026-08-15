15 अगस्त 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों को व्यापार में मिलेगा लाभ, नए अवसर के भी हैं अवसर

15 अगस्त 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन कर्क राशि के लोगों का परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी आज बतायेंगे कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। परिवार में प्रसन्नता रहेगी।

वृषभ – आज रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। आज व्यापार में लाभ और नए अवसर मिल सकते हैं।

कर्क – आज परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। नौकरी में प्रगति के अवसर मिलेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिल सकता है। निवेश में जल्दबाजी न करें।

कन्या – आज योजनाओं को पूरा करने के लिए दिन अनुकूल है। व्यापार में लाभ होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

तुला – आज दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें।

वृश्चिक – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

मकर – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अच्छा समय है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन – आज मन प्रसन्न रहेगा। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आज प्रेम और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी।