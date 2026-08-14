Nail Paint : नेल पेंट से पीले हो गए हैं नाखून? चिंता छोड़ें, आज़माएं ये आसान घरेलू टिप्स

Nail Paint : लड़कियों और महिलाओं को अलग-अलग शेड्स की नेल पॉलिश लगाना बहुत पसंद होता है। डार्क रेड, ब्लैक, या ब्राइट पिंक नेल पेंट हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप लगातार नेल पेंट लगाए रखती हैं और उसे साफ करती हैं, तो आपके नाखून अंदर से हल्के पीले (Yellow Nails) नजर आने लगते हैं?

नेल पॉलिश में मौजूद केमिकल्स और खासकर डार्क कलर्स नाखूनों के प्राकृतिक रंग को छीन लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पार्लर जाकर महंगे ट्रीटमेंट करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने घर की रसोई में मौजूद कुछ चीजों की मदद से अपने नाखूनों को फिर से चमकदार और गुलाबी बना सकती हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान और असरदार टिप्स:

नीबू और बेकिंग सोडा का जादू

नीबू एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है जो जिद्दी से जिद्दी पीलेपन को हटा सकता है।

कैसे इस्तेमाल करें: एक बाउल में एक चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें आधा नीबू का रस मिलाएं। इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को पुराने टूथब्रश की मदद से अपने नाखूनों पर हल्के हाथों से रगड़ें। 5 से 10 मिनट तक रखने के बाद गुनगुने पानी से धो लें।

टूथपेस्ट से आ जाएगी तुरंत चमक

जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल आप अपने दांतों को चमकाने के लिए करती हैं, वही आपके नाखूनों की खोई रंगत वापस ला सकता है।

कैसे इस्तेमाल करें: अपने नाखूनों पर थोड़ा सा व्हाइटनिंग टूथपेस्ट लगाएं। 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर ब्रश की मदद से नाखूनों को धीरे-धीरे साफ करें। धोते ही आपको फर्क नजर आने लगेगा।

नारियल या जैतून का तेल (Olive Oil)

नाखूनों का पीलापन कभी-कभी मॉइश्चर की कमी और रूखेपन के कारण भी होता है।

कैसे इस्तेमाल करें: रात को सोने से पहले नारियल तेल या जैतून के तेल को हल्का गुनगुना करें। इससे अपने नाखूनों और क्यूटिकल्स की 5 मिनट तक मालिश करें। यह नाखूनों को पोषण देगा और पीलापन दूर करेगा।

नाखूनों को पीला होने से बचाने के जरूरी उपाय

अगर आप चाहती हैं कि आपके नाखून हमेशा स्वस्थ और सुंदर रहें, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें:

बेस कोट (Base Coat) हमेशा लगाएं: नेल पेंट लगाने से पहले हमेशा एक पारदर्शी (Transparent) बेस कोट लगाएं। यह नेल पॉलिश के केमिकल्स और आपके नाखूनों के बीच एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।

नाखूनों को सांस लेने दें: लगातार महीनों तक नेल पॉलिश न लगाए रखें। बीच-बीच में 3 से 4 दिनों के लिए नाखूनों को बिना किसी नेल पेंट के रहने दें।

क्वालिटी का रखें ध्यान: हमेशा अच्छी ब्रांड का ही नेल रिमूवर और नेल पेंट इस्तेमाल करें। ज्यादा एसीटोन (Acetone) वाले रिमूवर का इस्तेमाल करने से बचें।

निष्कर्ष: नाखूनों का पीला पड़ना एक आम समस्या है, लेकिन सही देखभाल से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। इन आसान और घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप बिना पैसे खर्च किए अपने नाखूनों की प्राकृतिक चमक और खूबसूरती वापस पा सकती हैं।

रिपोर्ट : दीपांजली मिश्रा