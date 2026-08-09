Celebrity Fashion Trends: आम जिंदगी में बॉलीवुड और ग्लोबल स्टाइल का जादू

नई दिल्ली। आज की दुनिया में फैशन सिर्फ कपड़े पहनने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह खुद को व्यक्त करने और अपनी पहचान बनाने का एक बड़ा जरिया बन चुका है। जब भी फैशन में नए बदलाव आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा श्रेय हमारे पसंदीदा सेलिब्रिटीज और एक्टर्स को जाता है। फिल्मों के रेड कार्पेट से लेकर एयरपोर्ट लुक्स तक, सेलिब्रिटीज जो भी पहनते हैं, वह तुरंत एक ट्रेंड बन जाता है। आइए जानते हैं कि आज के दौर में कौन-से सेलिब्रिटी फैशन ट्रेंड्स सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं।

1. मिनिमलिज्म और एलिगेंट लुक्स

पिछले कुछ समय में सेलिब्रिटी फैशन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब बहुत ज्यादा भड़कीले कपड़ों की जगह सिंपल और एलिगेंट स्टाइल को प्राथमिकता दी जा रही है। सॉफ्ट पेस्टल कलर्स, प्लेन ओवरसाइज़्ड सूट और न्यूट्रल टोन्स आजकल स्टार्स की पहली पसंद बने हुए हैं। ‘क्वाइट लग्जरी’ यानी बिना किसी बड़े लोगो या चमक-धमक के क्लासिक कपड़े पहनना आज का सबसे बड़ा ट्रेंड है।

2. फ्यूजन और इंडो-वेस्टर्न स्टाइल

भारतीय और पश्चिमी स्टाइल का मेल हमेशा से खास रहा है। आज की अभिनेत्रियां साड़ी को बेल्ट या जैकेट के साथ पेयर करके पहनती हैं। इसके अलावा कुर्ती के साथ जीन्स या धोती पैंट्स जैसे लुक्स काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। यह स्टाइल पारंपरिक और आधुनिक लुक का एक बेहतरीन संतुलन पेश करता है।

3. कम्फर्टेबल स्ट्रीट स्टाइल

सेलिब्रिटी अब सिर्फ स्टाइलिश दिखने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि आराम को भी प्राथमिकता देते हैं। ‘एयरपोर्ट लुक’ और ‘कैजुअल आउटिंग’ के दौरान बैगी जीन्स, हुडी, क्रॉप टॉप्स और स्नीकर्स का ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ा है। युवा वर्ग में इस कम्फर्टेबल स्ट्रीट स्टाइल को काफी पसंद किया जा रहा है।

4. सस्टेनेबल और रीसाइकिल्ड फैशन

आज के सेलिब्रिटीज पर्यावरण के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। रेड कार्पेट और बड़े आयोजनों पर पुराने आउटफिट्स को री-स्टाइल करना या इको-फ्रेंडली फैब्रिक से बने कपड़े पहनना अब एक नया और सकारात्मक ट्रेंड बन गया है। इससे फैंस को भी कपड़ों का सही इस्तेमाल करने की प्रेरणा मिलती है।

5. बोल्ड एक्सेसरीज का जादू

किसी भी सिंपल लुक को खास बनाने के लिए सेलिब्रिटीज एक्सेसरीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। बड़े सनग्लासेस, चंकी स्नीकर्स, मिनिमल ज्वैलरी और ट्रेंडी हैंडबैग्स आज हर सेलिब्रिटी लुक का अहम हिस्सा बन चुके हैं।

सोशल मीडिया के इस दौर में सेलिब्रिटी फैशन तक आम लोगों की पहुंच बहुत आसान हो गई है। इंस्टाग्राम और रील्स के जरिए हम मिनटों में नए ट्रेंड्स से जुड़ जाते हैं। सेलिब्रिटी फैशन हमें नए प्रयोग करने की प्रेरणा देता है, लेकिन सबसे बेहतरीन फैशन वही है जिसे पहनकर आप खुद सहज महसूस करें और आपका आत्मविश्वास झलके।

रिर्पोट:

दीपांजली मिश्रा