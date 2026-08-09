  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. तिरंगा हमारी आन, बान और शान का प्रतीक, ‘हर घर तिरंगा अभियान’ राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता का जनआंदोलन : केशव प्रसाद मौर्य

तिरंगा हमारी आन, बान और शान का प्रतीक, ‘हर घर तिरंगा अभियान’ राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता का जनआंदोलन : केशव प्रसाद मौर्य

यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) ने राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के नेतृत्व में ‘हर घर तिरंगा अभियान’ (Har Ghar Tiranga Campaign) के अंतर्गत आयोजित ‘तिरंगा यात्रा’ (Tiranga Yatra) के शुभारंभ कार्यक्रम में सहभागिता की।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) ने राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के नेतृत्व में ‘हर घर तिरंगा अभियान’ (Har Ghar Tiranga Campaign) के अंतर्गत आयोजित ‘तिरंगा यात्रा’ (Tiranga Yatra) के शुभारंभ कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए राष्ट्रध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया तथा बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं के साथ तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए।

पढ़ें :- ममता बनर्जी, बोलीं- पुलिस के सामने असामाजिक तत्वों ने पत्थर से किया अटैक, अगर गाड़ी का शीशा खुला होता, तो सिर फट जाता और मैं मर जाती

तिरंगा केवल भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि यह देश की स्वतंत्रता, संघर्ष, बलिदान, स्वाभिमान और गौरव का है प्रतीक

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि तिरंगा केवल भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि यह देश की स्वतंत्रता, संघर्ष, बलिदान, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। तिरंगे के तीन रंग और अशोक चक्र भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, साहस, शांति, प्रगति और सतत गतिशीलता का संदेश देते हैं। तिरंगे के प्रति सम्मान प्रत्येक भारतीय के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में ‘हर घर तिरंगा अभियान’ राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और जनभागीदारी का एक व्यापक जनआंदोलन बन चुका है। इस अभियान ने देश के करोड़ों नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने का कार्य किया है। हर घर पर तिरंगा फहराना देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

आज का युवा भारत की शक्ति, सामर्थ्य और उज्ज्वल भविष्य का है आधार

श्री मौर्य ने कहा कि आज का युवा भारत की शक्ति, सामर्थ्य और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। तिरंगा यात्रा में युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी यह दर्शाती है कि नई पीढ़ी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को लेकर पूरी तरह सजग है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे ‘हर घर तिरंगा अभियान’ को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज के अन्य लोगों को भी इस गौरवपूर्ण अभियान से जोड़ें। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक अपने घरों, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराएं और ‘हर घर तिरंगा अभियान’ को सफल बनाएं। यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता, गौरव और राष्ट्रभक्ति की सामूहिक अभिव्यक्ति है।

पढ़ें :- 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव इस बार इतिहास में कुछ नया करके दिखाएगा : पल्लवी पटेल

तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों के त्याग, तपस्या और बलिदान की  दिलाता है याद

उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों ने राष्ट्र की स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। तिरंगा उनके त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्रध्वज का सम्मान करे और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देश की प्रगति में अपना योगदान दे। प्रदेश के गांवों, कस्बों, शहरों और विभिन्न संस्थानों में तिरंगा यात्रा, जनजागरूकता कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि आइए, हम सभी मिलकर अपने घर पर तिरंगा फहराएं, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं गौरव के इस महाअभियान को जन-जन तक पहुंचाएं। तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है और इसकी आन-बान-शान बनाए रखना हम सभी का सामूहिक दायित्व है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी , उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व बड़ी संख्या में युवाओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रभक्ति के नारों और हाथों में लहराते तिरंगों के बीच वातावरण पूरी तरह देशभक्ति से ओत-प्रोत रहा। तिरंगा यात्रा में युवाओं एवं आम नागरिकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने राष्ट्रप्रेम, एकता और जनभागीदारी की भावना को और मजबूत किया।

पढ़ें :- राम मंदिर स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट पर अवधेश प्रसाद की तीखी टिप्पणी, बोले-सरकार भले ये दबा ले, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर की डकैती है
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारत में जल्द आएगी उड़ने वाली टैक्सी, नोएडा से गुरुग्राम तक का सफर सिर्फ 15 मिनट में

भारत में जल्द आएगी उड़ने वाली टैक्सी, नोएडा से गुरुग्राम तक का...

2027 का यूपी विधानसभा चुनाव इस बार इतिहास में कुछ नया करके दिखाएगा : पल्लवी पटेल

2027 का यूपी विधानसभा चुनाव इस बार इतिहास में कुछ नया करके...

राम मंदिर स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट पर अवधेश प्रसाद की तीखी टिप्पणी, बोले-सरकार भले ये दबा ले, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर की डकैती है

राम मंदिर स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट पर अवधेश प्रसाद की तीखी टिप्पणी, बोले-सरकार...

Road accident: एक तेज रफ्तार कार ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर एक मासूम को लगभग 25 मीटर तक घसीटा, इकलौते बेटे की दर्दनाक मौत

Road accident: एक तेज रफ्तार कार ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर एक मासूम...

साधु-संतों ने मथुरा में छह दिसंबर को कारसेवा का किया एलान, बोले- 'कृष्णा लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे'

साधु-संतों ने मथुरा में छह दिसंबर को कारसेवा का किया एलान, बोले-...

छठ पर दिल्ली से बिहार तक का सफर होगा आसान, दिल्ली सरकार की 50 से ज्यादा इंटरस्टेट बसें चलाने की तैयारी

छठ पर दिल्ली से बिहार तक का सफर होगा आसान, दिल्ली सरकार...