चंबा में बड़ा सड़क हादसा, खाई में जा गिरी निजी बस, 7 लोगों की मौत, 11 घायल

शिमला। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। बैरागढ़-तीसा मार्ग पर एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

जानकारी के मुताबिक दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। निजी बस बैरागढ़-तीसा मार्ग पर सफर कर रही थी। इसी दौरान बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क से नीचे स्थित दूसरी सड़क पर जा गिरी। पहाड़ी क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने में मदद की। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। दुर्घटनाग्रस्त बस से यात्रियों को बाहर निकालकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में घायल हुए 11 लोगों का इलाज कराया जा रहा है। कुछ घायलों की स्थिति को लेकर चिकित्सकों की निगरानी जारी है। पुलिस ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल दुर्घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्रारंभिक तौर पर बस के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है, लेकिन हादसा किन परिस्थितियों में हुआ इसकी जांच की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में घुमावदार और संकरी सड़कों के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में इस हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी मार्गों पर यातायात सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। मृतकों और घायलों की पहचान समेत अन्य विवरण सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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कल्पना पांडेय