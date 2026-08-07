07 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा लाभ, अर्थिक लाभ के भी बन रहे योग

07 अगस्त 2026 का राशिफल: शुक्रवार के दिन मिथुन राशि के लोग वाणी पर संयम रखें। आचार्य रत्नाकर तिवारी आज बतायेंगे कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। धन लाभ के योग हैं। नई योजनाओं में सफलता मिल सकती है।

मिथुन – आज वाणी पर संयम रखें। नौकरी में जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क – आज रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज शुभ समाचार मिल सकता है।

सिंह – आज मेहनत का फल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा संभव है।

कन्या – आज शिक्षा और करियर में प्रगति होगी। आज परिवार में सुख-शांति रहेगी। आर्थिक लाभ का योग हैं।

तुला – आज निवेश सोच-समझकर करें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव कम होगा।

वृश्चिक – आज व्यापार में लाभ होगा। नए अवसर मिल सकते हैं। आज क्रोध से बचें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज धन लाभ के संकेत हैं।

मकर – आज कार्यों में थोड़ी बाधाएँ आ सकती हैं। धैर्य रखें, शाम तक स्थिति बेहतर होगी।

कुंभ – आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के योग हैं।

मीन – आज स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। नए कार्य शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।