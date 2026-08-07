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07 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा लाभ, अर्थिक लाभ के भी बन रहे योग

आज का राशिफल 07 अगस्त 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

07 अगस्त 2026 का राशिफल: शुक्रवार के दिन मिथुन राशि के लोग वाणी पर संयम रखें। आचार्य रत्नाकर तिवारी आज बतायेंगे कैसा रहेगा आपका दिन?

पढ़ें :- 05 अगस्त 2026 का राशिफल: मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ राशि के लिए आज का दिन है खास

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। धन लाभ के योग हैं। नई योजनाओं में सफलता मिल सकती है।

मिथुन – आज वाणी पर संयम रखें। नौकरी में जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क – आज रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज शुभ समाचार मिल सकता है।

पढ़ें :- 03 अगस्त 2026 का राशिफल: सावन के पहले सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा

सिंह – आज मेहनत का फल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा संभव है।

कन्या – आज शिक्षा और करियर में प्रगति होगी। आज परिवार में सुख-शांति रहेगी। आर्थिक लाभ का योग हैं।

तुला – आज निवेश सोच-समझकर करें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव कम होगा।

वृश्चिक – आज व्यापार में लाभ होगा। नए अवसर मिल सकते हैं। आज क्रोध से बचें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज धन लाभ के संकेत हैं।

पढ़ें :- 02 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को रविवार के दिन मिलेगी सफलता, रुके हुए कार्य होंगे पूरे

मकर – आज कार्यों में थोड़ी बाधाएँ आ सकती हैं। धैर्य रखें, शाम तक स्थिति बेहतर होगी।

कुंभ – आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के योग हैं।

मीन – आज स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। नए कार्य शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

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