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UPSC CMS Answer Key 2026 : यूपीएससी सीएमएस प्रोविजनल आंसर की जारी, ऐसे करें PDF डाउनलोड

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की ओर से संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (CMS) 2026 परीक्षा का आयोजन 02 अगस्त को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब कमीशन की ओर से प्रोविजनल आंसर की (Provisional Answer Key) जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी पीडीएफ फॉर्मेट (Answer key in PDF format) में ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध करवाई गई है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की ओर से संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (CMS) 2026 परीक्षा का आयोजन 02 अगस्त को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब कमीशन की ओर से प्रोविजनल आंसर की (Provisional Answer Key) जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी पीडीएफ फॉर्मेट (Answer key in PDF format) में ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध करवाई गई है।

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आंसर की से प्रश्न उत्तरों का कर सकते हैं मिलान

यूपीएससी सीएमएस सामान्य चिकित्सा और बाल चिकित्सा (सीरीज A) और सर्जरी, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान, PSM (सीरीज B) एक साथ उपलब्ध करवाई गई हैं। अभ्यर्थी इसे डाउनलोड करके प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें। इससे आप अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं।

उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का तरीका

यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

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वेबसाइट के होम पेज पर व्हाट्स न्यू में Provisional Answer Key: Combined Medical Services Examination, 2026 पर क्लिक करें।

अब नए पेज पर पेपर के अनुसार आंसर की के PDF लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें।

प्रोविजनल आंसर की

General Medicine and Pediatrics (सीरीज A)

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Surgery, Gynae & Obs., PSM (सीरीज B)

एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ ड्रॉप

अभ्यर्थियों को बता दें कि यूपीएससी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक सभी प्रश्नों का अंकन किया गया है। एक भी प्रश्न को ड्रॉप नहीं किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थी सभी प्रश्नों के हिसाब से ही अपना मूल्यांकन करें।

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