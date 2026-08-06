  1. हिन्दी समाचार
  2. यात्रा
  3. Travel during the monsoon : मानसून में घूमें कुर्ग और उदयपुर, हवा में घुली नमी का मज़ा ले सकते हैं

Travel during the monsoon : मानसून में घूमें कुर्ग और उदयपुर, हवा में घुली नमी का मज़ा ले सकते हैं

भारत में बारिश का मौसम बहुत खास होता है। रिमझिम सावन की फुहारें और उसके साथ लजीज व्यंजन इस मौसम को सुहावना बना देते है। चारों तरफ़ हरियाली होती है, घने धुंधले बादल छाए रहते हैं, बारिश से धुली सड़कें होती हैं और हवा में भीनी-भीनी सोंधी खुशबू घुली होती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Travel during the monsoon :  भारत में बारिश का मौसम बहुत खास होता है। रिमझिम सावन की फुहारें और उसके साथ लजीज व्यंजन इस मौसम को सुहावना बना देते है। चारों तरफ़ हरियाली होती है, घने धुंधले बादल छाए रहते हैं, बारिश से धुली सड़कें होती हैं और हवा में भीनी-भीनी सोंधी खुशबू घुली होती है।

पढ़ें :- होर्मुज जलमार्ग खोलने के लिए 60 दिवसीय प्रस्तावित समझौते पर बढ़े कदम, ट्रंप ने दी ईरान को सख्त चेतावनी

चूंकि मॉनसून छुट्टियों के लिए लोगों का पसंदीदा समय है। जून से सितंबर तक का समय मॉनसून ट्रेक, रोमांटिक ट्रिप और ऐसी जगहों की यात्रा के लिए बहुत पसंद किया जाता है जो इस मौसम में देखने लायक होती हैं।

उदयपुर में नाव की सवारी करें
राजस्थान में, सूखे मैदानों और रेगिस्तान में घूमने-फिरने के लिए मॉनसून सबसे अच्छे मौसमों में से एक है। लेकिन उदयपुर की बात ही कुछ और है। झीलों और महलों का शहर उदयपुर, जुलाई से अगस्त के महीनों में होने वाली बारिश के साथ हरियाली से खिल उठता है। झीलें पानी से भर जाती हैं और आसमान में बादल छाए रहते हैं, जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। मौसम ठंडा हो जाता है और आप हवा में घुली नमी का मज़ा ले सकते हैं।

‘सहेलियों की बाड़ी’
चाहे आप सिटी पैलेस घूमने जाएं, लेक पैलेस तक नाव की सवारी करें, या बस एक कप चाय लेकर पिछोला झील के किनारे बैठें। ‘सहेलियों की बाड़ी’ जैसे बगीचे रंग-बिरंगे फूलों से खिल उठते हैं और हर चीज़ एकदम साफ़-सुथरी और चमकती हुई लगती है। सर्दियों के बाद, उदयपुर का मज़ा लेने का यही सबसे अच्छा समय है।

कुर्ग
कुर्ग कर्नाटक का एक हिल स्टेशन है, जो कुदरत की खूबसूरती और जादू से भरपूर है। मॉनसून के दौरान, यहाँ की पहाड़ियों में धुंध, हवाएँ और शानदार बारिश का नज़ारा देखने को मिलता है। बारिश की हवाओं के साथ कॉफी के बागानों की खुशबू और भी बढ़ जाती है, और यहाँ की घनी हरियाली इस जगह को स्वर्ग जैसा एहसास देती है।

पढ़ें :- प्रयागराज से चलेगी पहली 'अमृत भारत' ट्रेन, वंदे भारत जैसी सीटें और हवाई जहाज जैसा टॉयलेट, जानें इस ट्रेन की 10 बड़ी खूबियां

पुष्पागिरी वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी
मॉनसून के महीनों में सैलानी अक्सर इन पहाड़ियों का रुख करते हैं ताकि वे ट्रेकिंग, झरनों में नहाने और बादलों से घिरी सड़कों पर सुकून भरी सैर का मज़ा ले सकें। पास ही मौजूद पुष्पागिरी वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी (Pushpagiri Wildlife Sanctuary) में भी खुशमिजाज़ जानवर और पक्षी बारिश का जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Travel during the monsoon : मानसून में घूमें कुर्ग और उदयपुर, हवा में घुली नमी का मज़ा ले सकते हैं

Travel during the monsoon : मानसून में घूमें कुर्ग और उदयपुर, हवा...

होर्मुज जलमार्ग खोलने के लिए 60 दिवसीय प्रस्तावित समझौते पर बढ़े कदम, ट्रंप ने दी ईरान को सख्त चेतावनी

होर्मुज जलमार्ग खोलने के लिए 60 दिवसीय प्रस्तावित समझौते पर बढ़े कदम,...

प्रयागराज से चलेगी पहली 'अमृत भारत' ट्रेन, वंदे भारत जैसी सीटें और हवाई जहाज जैसा टॉयलेट, जानें इस ट्रेन की 10 बड़ी खूबियां

प्रयागराज से चलेगी पहली 'अमृत भारत' ट्रेन, वंदे भारत जैसी सीटें और...

हरिद्वार नगर निगम ने शुरू की नई पहल, ड्रोन तकनीक से होगी कांवड़ यात्रा और स्वच्छता की निगरानी

हरिद्वार नगर निगम ने शुरू की नई पहल, ड्रोन तकनीक से होगी...

आजमगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की जलकर मौत, डीजल टैंकर में लगी भीषण आग

आजमगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की जलकर मौत, डीजल...

महिला यात्रियों को बड़ी राहत, दिल्ली में 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ी

महिला यात्रियों को बड़ी राहत, दिल्ली में 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' की...