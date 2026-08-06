Travel during the monsoon : मानसून में घूमें कुर्ग और उदयपुर, हवा में घुली नमी का मज़ा ले सकते हैं

भारत में बारिश का मौसम बहुत खास होता है। रिमझिम सावन की फुहारें और उसके साथ लजीज व्यंजन इस मौसम को सुहावना बना देते है। चारों तरफ़ हरियाली होती है, घने धुंधले बादल छाए रहते हैं, बारिश से धुली सड़कें होती हैं और हवा में भीनी-भीनी सोंधी खुशबू घुली होती है।
Travel during the monsoon : भारत में बारिश का मौसम बहुत खास होता है। रिमझिम सावन की फुहारें और उसके साथ लजीज व्यंजन इस मौसम को सुहावना बना देते है। चारों तरफ़ हरियाली होती है, घने धुंधले बादल छाए रहते हैं, बारिश से धुली सड़कें होती हैं और हवा में भीनी-भीनी सोंधी खुशबू घुली होती है।
चूंकि मॉनसून छुट्टियों के लिए लोगों का पसंदीदा समय है। जून से सितंबर तक का समय मॉनसून ट्रेक, रोमांटिक ट्रिप और ऐसी जगहों की यात्रा के लिए बहुत पसंद किया जाता है जो इस मौसम में देखने लायक होती हैं।
उदयपुर में नाव की सवारी करें
राजस्थान में, सूखे मैदानों और रेगिस्तान में घूमने-फिरने के लिए मॉनसून सबसे अच्छे मौसमों में से एक है। लेकिन उदयपुर की बात ही कुछ और है। झीलों और महलों का शहर उदयपुर, जुलाई से अगस्त के महीनों में होने वाली बारिश के साथ हरियाली से खिल उठता है। झीलें पानी से भर जाती हैं और आसमान में बादल छाए रहते हैं, जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। मौसम ठंडा हो जाता है और आप हवा में घुली नमी का मज़ा ले सकते हैं।
‘सहेलियों की बाड़ी’
चाहे आप सिटी पैलेस घूमने जाएं, लेक पैलेस तक नाव की सवारी करें, या बस एक कप चाय लेकर पिछोला झील के किनारे बैठें। ‘सहेलियों की बाड़ी’ जैसे बगीचे रंग-बिरंगे फूलों से खिल उठते हैं और हर चीज़ एकदम साफ़-सुथरी और चमकती हुई लगती है। सर्दियों के बाद, उदयपुर का मज़ा लेने का यही सबसे अच्छा समय है।
कुर्ग
कुर्ग कर्नाटक का एक हिल स्टेशन है, जो कुदरत की खूबसूरती और जादू से भरपूर है। मॉनसून के दौरान, यहाँ की पहाड़ियों में धुंध, हवाएँ और शानदार बारिश का नज़ारा देखने को मिलता है। बारिश की हवाओं के साथ कॉफी के बागानों की खुशबू और भी बढ़ जाती है, और यहाँ की घनी हरियाली इस जगह को स्वर्ग जैसा एहसास देती है।
पुष्पागिरी वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी
मॉनसून के महीनों में सैलानी अक्सर इन पहाड़ियों का रुख करते हैं ताकि वे ट्रेकिंग, झरनों में नहाने और बादलों से घिरी सड़कों पर सुकून भरी सैर का मज़ा ले सकें। पास ही मौजूद पुष्पागिरी वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी (Pushpagiri Wildlife Sanctuary) में भी खुशमिजाज़ जानवर और पक्षी बारिश का जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं।