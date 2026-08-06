Video- बारिश में खेल रहे थे फुटबॉल... मैच के बीच गिरी बिजली, 24 वर्षीय फुटबॉलर की दर्दनाक मौत

दक्षिण थाईलैंड में खेले जा रहे एक स्थानीय फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। बारिश के बीच मैच जारी था तभी अचानक मैदान पर बिजली गिर गई। इस हादसे में 24 वर्षीय फुटबॉलर सोफवान अवाए की मौत हो गई जबकि 12 अन्य खिलाड़ी घायल हो गए। घायलों में एक मलेशियाई खिलाड़ी भी शामिल है...
sports news: दक्षिण थाईलैंड में खेले जा रहे एक स्थानीय फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। बारिश के बीच मैच जारी था तभी अचानक मैदान पर बिजली गिर गई। इस हादसे में 24 वर्षीय फुटबॉलर सोफवान अवाए की मौत हो गई जबकि 12 अन्य खिलाड़ी घायल हो गए। घायलों में एक मलेशियाई खिलाड़ी भी शामिल है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना गोलोक एफए कप के मुकाबले के दौरान हुई। यह मैच SAMCOLTS और Abu x Nong Sirin टीमों के बीच खेला जा रहा था। मुकाबला इंजरी टाइम में पहुंच चुका था और इसी दौरान तेज बारिश के बीच अचानक बिजली मैदान पर गिर गई। जोरदार धमाके के साथ खिलाड़ी इधर-उधर भागने लगे जबकि सोफवान अवाए मैदान पर ही बेसुध होकर गिर पड़े।
साथी खिलाड़ी तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े और मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन गंभीर चोटों के चलते उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
वायरल वीडियो के बाद उठे सवाल
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस हादसे के बाद खेल प्रेमियों ने गहरा दुख जताया है। वहीं कई लोगों ने खराब मौसम के बावजूद मैच जारी रखने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि बिजली और तूफान जैसी स्थिति में खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मैच तुरंत रोक देना चाहिए था।
😳⚡️🇹🇭 Tragédie en Thaïlande..
Mardi 4 août, lors d’un match de la Golok FA Cup à Narathiwat, Safwan Awae, 24 ans, attaquant de Yala FC, a été foudroyé en plein terrain.
L’éclair a frappé pendant que le jeu continuait sous la pluie.
Malgré les secours immédiats, le jeune… pic.twitter.com/0uexRDgdd2
— Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) August 5, 2026
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