  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. Rishabh Pant Income Tax : ऋषभ पंत उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति बने, गुरुद्वारे में लंगर खाकर काटी रातें

Rishabh Pant Income Tax : ऋषभ पंत उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति बने, गुरुद्वारे में लंगर खाकर काटी रातें

क्रिकेटर्स के प्रदर्शन को देख कर लोग जम कर तालियां बजाते हैं, वहीं उनकी लग्जरी लईफ के बारे में लोग जानने के लिए आतुर रहते है। क्रिकेटरों पर जमकर पेसों की बारिश होती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Rishabh Pant Income Tax :  क्रिकेटर्स के प्रदर्शन को देख कर लोग जम कर तालियां बजाते हैं, वहीं उनकी लग्जरी लईफ के बारे में लोग जानने के लिए आतुर रहते है। क्रिकेटरों पर जमकर पेसों की बारिश होती है। इसी कड़ी में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शख्स बन गए हैं। 2025-26 वित्तीय वर्ष में ऋषभ पंत ने 23 करोड़ 84 लाख रुपये इनकम टैक्स चुकाया है।

पढ़ें :- रोहित से पंगा लेना अजित अगरकर को पड़ा भारी, अब खतरे में चीफ सिलेक्टर की कुर्सी!

ऋषभ की अनुमानित नेट वर्थ 150 करोड़ रुपए है। इसमें ब्रांड एंडोर्समेंट और क्रिकेट से हुई कमाई शामिल है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ हुई 27 करोड़ रुपए की डील भी शामिल है। यह डील उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले दो सीज़न के दौरान की थी, जिसके बाद वे 2026 IPL सीज़न खत्म होने पर अपनी पुरानी टीम, दिल्ली कैपिटल्स में  15 करोड़ की कम सैलरी पर वापस लौट आए।

विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे भारतीय क्रिकेटरों के साथ-साथ ऋषभ पंत को भी BCCI और अपनी-अपनी IPL टीमों से मोटी सैलरी मिलती है, साथ ही वे ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करते हैं।

गुरुद्वारे में सोकर गुजारा करते थे पंत
अपने शुरूआती दिनों में ऋषभ ने संघर्ष् भरे दिन गुजारे। क्रिकेटर के जीवन में ऐसे भी पल आए जब उन्हें गुरूद्वारे में रात गुजारनी पड़ती थी। वहीं लंगर खाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जाया करते थे। भारतीय टीम तक पहुंचने से पहले ऋषभ पंत ने काफी कठिन दिन देखे हैं। ऐसा नहीं है कि वह बेहद गरीब परिवार से आते थे, लेकिन माता-पिता पर अतिरिक्त बोझ न डालने के मकसद से उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, तब जाकर आज इस मुकाम तब पहुंचे।

पढ़ें :- मोहम्मद शमी से वंदे मातरम् गीत को लेकर सवाल पर दो टूक बयान, बोले-मैं किसी से डरता नहीं हूं,वायरल वीडियो ने काटा बवाल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Rishabh Pant Income Tax : ऋषभ पंत उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति बने, गुरुद्वारे में लंगर खाकर काटी रातें

Rishabh Pant Income Tax : ऋषभ पंत उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा टैक्स...

रोहित से पंगा लेना अजित अगरकर को पड़ा भारी, अब खतरे में चीफ सिलेक्टर की कुर्सी!

रोहित से पंगा लेना अजित अगरकर को पड़ा भारी, अब खतरे में...

मोहम्मद शमी से वंदे मातरम् गीत को लेकर सवाल पर दो टूक बयान, बोले-मैं किसी से डरता नहीं हूं,वायरल वीडियो ने काटा बवाल

मोहम्मद शमी से वंदे मातरम् गीत को लेकर सवाल पर दो टूक...

श्रीलंका दौरे से पहले भारत को बड़ा झटका, बुमराह टेस्ट सीरीज से आउट, BCCI बोला- वह अभी पूरी तरह फिट नहीं

श्रीलंका दौरे से पहले भारत को बड़ा झटका, बुमराह टेस्ट सीरीज से...

गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने वाले कप्तान अजिंक्या रहाणे ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, बोले- ये आगे बढ़ने का सही समय

गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने वाले कप्तान अजिंक्या रहाणे ने क्रिकेट...

RCB दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी, जिसकी ब्रांड वैल्यू 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर पार पहुंची

RCB दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी, जिसकी ब्रांड वैल्यू 300 मिलियन...