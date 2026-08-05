  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. PDA में P पंडित है…2027 के चुनाव में सभी वर्गों को एकजुट होकर भाजपा को देना होगा जवाब: अखिलेश यादव

PDA में P पंडित है…2027 के चुनाव में सभी वर्गों को एकजुट होकर भाजपा को देना होगा जवाब: अखिलेश यादव

भाजपा पर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की राजनीति से घबराने का आरोप लगाते हुए कहा कि, भाजपा अब पीडीए की नई नई परिभाषएं गढ़ रही है। उन्होंने कहा, 2027 के चुनाव में सभी वर्गों को एकजुट होकर भाजपा को जवाब देना होगा। जब से ये लोग पीडीए से हार हैं, यह सब कर रहे हैं। जो लोग समय समय पर PDA की परिभाषा समय समय पर बदलते हैं वो जान लें, PDA में P पंडित है, PD पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। पंडित को जितना सताओगे पंडित और मजबूत होगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी चिंतक स्व.जनेश्वर मिश्र जी की जयंती को धूमधाम से मनाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस दौरान जनेश्चर मिश्र पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां ब्राह्मण समाज को साधने के उद्देश्य से आयोजित ‘प्रबुद्धजन सम्मेलन’ में शामिल हुए। सम्मेलन में प्रदेशभर से ब्राह्मण समाज से जुड़े पार्टी नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे।

पढ़ें :- Shamli Encounter : कैराना पलायन मामले में आरोपी एक लाख का इनामी फुरकान मुठभेड़ में ढेर, दर्ज थे 20 मुकदमे

इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा, जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम की जहां उन्हें परमिशन देनी थी, उन्होंने परमिशन नहीं दी इसलिए हमें इस कार्यालय में आयोजन करना पड़ रहा है। जनेश्वर जी को याद करते हुए ये संकल्प लेते है कि उनका मिशन कभी भी रुकेगा नहीं, इसी तरह लगातार चलता रहेगा।

उन्होंने कहा, भाजपा पर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की राजनीति से घबराने का आरोप लगाते हुए कहा कि, भाजपा अब पीडीए की नई नई परिभाषएं गढ़ रही है। उन्होंने कहा, 2027 के चुनाव में सभी वर्गों को एकजुट होकर भाजपा को जवाब देना होगा। जब से ये लोग पीडीए से हार हैं, यह सब कर रहे हैं। जो लोग समय समय पर PDA की परिभाषा समय समय पर बदलते हैं वो जान लें, PDA में P पंडित है, PD पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। पंडित को जितना सताओगे पंडित और मजबूत होगा।

अखिलेश यादव ने कहा, भारत की धरती पर एक भी उदाहरण हो जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान न करने से रोका गया हो। उन्हें धरना देना पड़ा लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। समाजवादियों ने बड़े पैमाने पर उनका सम्मान करने का काम किया। ये पेपर लीक नहीं होते, ये सरकार पेपर लीक करवाती है जिससे नौकरी न देना पड़े। हम लोगों ने 30 हजार से ज्यादा भर्ती केवल 9 महीने में कराकर दिखाई थी।

उन्होंने आगे कहा, जिनको हाता नहीं भाता उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अवसरवादी कौन होता है। जिन्होंने धुरंधर में जो नोटबंदी की बात कही है, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग जांच करने का काम करेंगे। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।

पढ़ें :- बांकीपुर उपचुनाव हार का अनंत सिंह ने बीजेपी पर फोड़ा ठीकरा, बोले-घमंड हो गया था कि कलकत्ता, विदेश व बंबई जीत गए, बिहार ही नहीं पूरे देश में इनकी हालत खराब

अखिलेश यादव ने कहा, ये बांकीपुर का चुनाव इसलिए हारे हैं कि ये जनता को चेक करना चाहते थे कि बिना बेईमानी के ये चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं। पूर्वांचल वाला एक्सप्रेसवे समाजवादियों की देन थी । सपा सरकार बनेगी तो सबसे पहले बलिया को जोड़ने का काम करेंगे। इन्होने गंगा एक्सप्रेसवे में 35000 करोड़ लगाया है पता नहीं कैसे बनाया की पहली बारिश भी झेल नहीं पाया।

 

 

 

पढ़ें :- 'मदरसा में पढ़ने वालों में पनपती है आतंकी जैसी सोच' वाले बयान पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- क्या ‘चंदा चोर’ देशभक्त हैं?
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Shamli Encounter : कैराना पलायन मामले में आरोपी एक लाख का इनामी फुरकान मुठभेड़ में ढेर, दर्ज थे 20 मुकदमे

Shamli Encounter : कैराना पलायन मामले में आरोपी एक लाख का इनामी...

PDA में P पंडित है...2027 के चुनाव में सभी वर्गों को एकजुट होकर भाजपा को देना होगा जवाब: अखिलेश यादव

PDA में P पंडित है...2027 के चुनाव में सभी वर्गों को एकजुट...

यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पद छोड़ने की दी चेतावनी, बोले-डॉ. अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं, बल्कि व्यक्तियों में होती है

यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पद छोड़ने की दी चेतावनी, बोले-डॉ....

यूपी विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले समाप्त, विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

यूपी विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले समाप्त, विपक्ष के भारी...

सोनौली में सपा का शक्ति प्रदर्शन, पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती पर जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता

सोनौली में सपा का शक्ति प्रदर्शन, पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती पर...

VIDEO : सिलिंडर ब्लास्ट से मची तबाही, प्लॉट बेचकर घर में रखे करीब 22 लाख रुपये जलकर राख, सामने आया हादसे का

VIDEO : सिलिंडर ब्लास्ट से मची तबाही, प्लॉट बेचकर घर में रखे...