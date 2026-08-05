राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले- प्रदर्शनकारियों छात्रों का उत्पीड़न हुआ, ये भारत के भविष्य के लिए लड़े

नई दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) के दौरान कहा कि छात्रों का लगातार शोषण हो रहा है। मौजूदा समय में छात्र भारत के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) छात्रा रिया अहीर (Student Riya Ahir) को लेकर आए। छात्रा ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर गाली दी जा रही है। राहुल ने कहा कि छात्रों से जबरन माफी मंगवाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों के घर गुंडे भेजे जा रहे हैं। छात्र भारत का भविष्य हैं और उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है।

ये शिक्षा प्रणाली के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े और भारत के भविष्य के लिए लड़े: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि जो हमारे युवा प्रदर्शनकारी हैं। उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी और हमारे बीच बातचीत हुई। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो हजारों युवा हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये शिक्षा प्रणाली के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े और भारत के भविष्य के लिए लड़े। हमारे बीच मुख्य बातचीत हिंसा को लेकर हुई। इनका(युवा प्रदर्शनकारी) कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की मगर इनका लगातार उत्पीड़न हो रहा है, इनको धमकाया गया, इन पर लाठियां चलाई गईं और इनको मारा गया। इन्होंने मुख्य बात कही कि जब अन्याय होता है, चाहे वो किसी और पर भी हो, एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस आदमी की हम रक्षा करें। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है और आपकी माफी स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता है। आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया।

राहुल गांधी ने कहा कि हजारों युवाओं ने संविधान, भारत की अवधारणा और देश के भविष्य की रक्षा के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की मांग सुननी चाहिए, न कि उन्हें डराना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि युवा मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सामने आकर सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि छात्रों की मांग केवल बेहतर शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक पर रोक और सुरक्षित भविष्य की है।

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष छात्रों की आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और छात्रों के खिलाफ कथित कार्रवाई रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है और सरकार को छात्रों की शिकायतों का समाधान करना चाहिए, न कि उन्हें दबाने की कोशिश करनी चाहिए।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के बाद छात्रों के घरों तक गुंडे भेजे गए और एक 15 साल की लड़की से जबरन माफी मंगवाई गई। उन्होंने कहा कि किसी छात्र को इस तरह डराकर माफी मंगवाना पूरी तरह गलत है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस तरह की कार्रवाई को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने दोहराया कि छात्रों ने न तो हिंसा की और न ही किसी तरह की आक्रामकता दिखाई, फिर भी उनके साथ सख्ती बरती गई।

महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे जा रहे गुंडे

रिया अहीर ने दावा किया कि वह वही लड़की हैं, जो मुंबई पुलिस की गाड़ी के सामने खड़ी हुई थीं और 20 निर्दोष लड़कों को बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। कार्यक्रम में वह युवती भी शामिल थी, जिसे प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन लगी थी। इन छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए। शामिल छात्रों ने इस दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सावल उठाए