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Indigo Free flight Tickets : एयरलाइन इंडिगो 20,000 मुफ्त टिकट बांट रही है, जानें फायदा उठाने का तरीका

अगर आपका हवाई जहाज में सफर करने का सपना अभी अधूरा है है तो अब पूरा होने का समय आ गया है। जी हां भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने अपने ऑपरेशन के 20 साल पूरे कर लिए हैं और इस खास मौके पर ग्राहकों के लिए एक गिवअवे (फ्री ऑफर) शुरू किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Indigo Free flight Tickets :  अगर आपका हवाई जहाज में सफर करने का सपना अभी अधूरा है है तो अब पूरा होने का समय आ गया है। जी हां भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने अपने ऑपरेशन के 20 साल पूरे कर लिए हैं और इस खास मौके पर ग्राहकों के लिए एक गिवअवे (फ्री ऑफर) शुरू किया है।जिससे हजारों यात्रियों को मुफ्त में हवाई सफर का मौका मिल रहा है। इस एयरलाइन ने 4 अगस्त 2006 को गुवाहाटी होते हुए दिल्ली और इंफाल के बीच अपनी पहली फ्लाइट शुरू की थी। अब इसने घरेलू यात्रियों के लिए 20,000 फ्री टिकट देने वाला एक खास एनिवर्सरी कैंपेन शुरू किया है।

पढ़ें :- इंडिगो ने दिया अपने यात्रियों को बड़ा तोहफा, 12 म​हीनों तक मिलेगी यह सुविधा

इंडिगो ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने भारत में वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के 20 साल पूरे कर लिए हैं। आज, इंडिगो भारत के विमानन बाजार में बहुमत हिस्सेदारी रखती है, जो देश की एयरलाइन क्षमता का लगभग 51 प्रतिशत है। पिछले कुछ वर्षों में, वाहक की वृद्धि ने पूरे भारत में, विशेषकर गैर-महानगरीय क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार को बारीकी से प्रतिबिंबित किया है।

अपने Happy IndiGo Day सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर एयरलाइन ने IndiGoFree नाम का एक ऑफर शुरू किया है। यह ऑफर इंडिगो के सीधे बुकिंग चैनलों के माध्यम से 4 अगस्त से 6 अगस्त, 2026 के बीच की गई घरेलू उड़ान बुकिंग पर मान्य है, जिसमें इसकी वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन और एआई वर्चुअल असिस्टेंट, 6Eskai शामिल हैं।

एयरलाइन के अनुसार, पात्र ग्राहकों को ऑफर अवधि के दौरान की गई बुकिंग से random रूप से चुना जाएगा। चयनित यात्रियों को एक ईमेल और व्हाट्सएप संदेश प्राप्त होगा जिसमें उन्हें एक सरल प्रश्न का उत्तर देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो लोग अधिकतम तीन प्रयासों के साथ सही उत्तर देते हैं, उन्हें प्रति पीएनआर 10,000 रुपये तक का बुकिंग किराया वापस मिल जाएगा।

इस स्कीम में घरेलू इकॉनमी क्लास और IndiGoStretch बुकिंग शामिल हैं जिसमें वन-वे और रिटर्न दोनों तरह की यात्राएं शामिल हैं. एयरलाइन ने बताया है कि सफल प्रतिभागियों को तीन से पांच वर्किंग डे के भीतर रिफंड मिल जाएगा।

पढ़ें :- IndiGo Crisis : आपदा में अवसर, हवाई किराए ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पटना-मुंबई का टिकट 60 हजार के पार

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