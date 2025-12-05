IndiGo Crisis : आपदा में अवसर, हवाई किराए ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पटना-मुंबई का टिकट 60 हजार के पार

नई दिल्ली। भारतीय विमानन क्षेत्र (Indian Aviation Sector) इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Airline Indigo) के परिचालन संकट ने हवाई यात्रा को आम आदमी की पहुंच से पूरी तरह बाहर कर दिया है। तकनीकी और क्रू की कमी के चलते सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं, जिसका सीधा असर हवाई किरायों पर पड़ा है। स्थिति यह है कि घरेलू मार्गों का किराया अब लंदन और पेरिस के टिकटों से भी महंगा हो गया है। इंडिगो (IndiGo) ने उड़ानें रद्द होने का पर आपदा में अवसर तलाशते हुए दूसरे एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया है।

विभिन्न ट्रैवल पोर्टल्स और बुकिंग वेबसाइटों के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जिन रूट्स पर इंडिगो का दबदबा था, वहां सबसे ज्यादा मारामारी है। चूंकि इंडिगो के पास घरेलू बाजार की 60% से अधिक हिस्सेदारी है, उसके लड़खड़ाते ही पूरा सिस्टम चरमरा गया है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट से आज 5 दिसंबर को प्रस्थान करने वाली इंडिगो की सभी फ्लाइट रात 11.59 बजे तक कैंसिल कर दी गई हैं।