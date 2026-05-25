  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. Padma Awards 2026 : पिता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण सम्मान तो फूट-फूटकर रोईं बेटी अहाना, पत्नी हेमा मालिनी भी नहीं रोक पाईं आंसू

Padma Awards 2026 : पिता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण सम्मान तो फूट-फूटकर रोईं बेटी अहाना, पत्नी हेमा मालिनी भी नहीं रोक पाईं आंसू

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रहे धर्मेंद्र (Dharmendra) को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार (Padma Vibhushan Award) से नवाजा गया। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan) में जारी इस खास कार्यक्रम में धर्मेंद्र (Dharmendra) की पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) अपने पति की जगह इस खास सम्मान को लेने के लिए पहुंची।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रहे धर्मेंद्र (Dharmendra) को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार (Padma Vibhushan Award) से नवाजा गया। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan) में जारी इस खास कार्यक्रम में धर्मेंद्र (Dharmendra) की पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) अपने पति की जगह इस खास सम्मान को लेने के लिए पहुंची।

पढ़ें :- Padma Awards 2026 : 131 हस्तियों को मिला पद्म सम्‍मान, जानें लिस्‍ट में हैं और कौन-कौन नाम?

इस मौके पर हेमा के साथ उनकी बेटी अहाना देओल भी मौजूद रहें। जैसे ही धर्मेंद्र के मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार (Padma Vibhushan Award का एलान हुआ तो उस मौके पर हेमा और अहाना भावुक होती हुईं नजर आईं।

इमोशनल हुईं मां बेटी

बॉलीवुड में 6 दशक तक बतौर एक्टर अपनी छाप छोड़ने वाले धर्मेंद्र ने अपने करियर में शोले, चरस, मेरा गांव मेरा देश और अपने जैसी कई शानदार मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। सिनेमा जगत में अहम योगदान को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण (Padma Vibhushan Award)  देने का एलान किया।

पढ़ें :- दिवंगत अभिनेता और पति धर्मेंद्र का पद्म विभूषण पुरस्कार लेंगी अभिनेत्री हेमा मालिनी, बोलीं-पूरा परिवार के लिए है बड़ा पल

सोमवार को पद्म पुरस्कार (Padma Award) वितरण समारोह के दौरान जब हेमा मालिनी अपने पति का मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार (Padma Vibhushan Award)  लेने स्टेज पर पहुंचीं तो काफी भावुक नजर आई हैं। वहीं सभागार में मौजूद बैठीं धर्मेंद्र और हेमा की बेटी अहाना देओल अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और इमोशनल हो गईं। इस मौके के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर आपका भी दिल भर आएगा। पीआईबी की तरफ से इस मौके वीडियो एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है।

मालूम हो कि बीते साल 24 नंवबर 2025 को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया था और उनके इस दुनिया से जाने के साथ ही हिंदी सिनेमा में एक युग का अंत भी हो गया।

वितरित हुए पद्म पुरस्कार

देश के सबसे प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार 2026 (Padma Award 2026) का आयोजन 25 मई को राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस समारोह में सिनेमा, संगीत, खेल आदि क्षेत्रों की कई जानी-मानी हस्तियों को सम्मानित किया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President of India, Droupadi Murmu) राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan) में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण कार्यक्रम के दौरान इस साल के पद्म विजेताओं को ये पुरस्कार प्रदान किया।

पढ़ें :- Padma Awards 2026 : गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का एलान, इन नायकों को मिलेगा पद्म सम्मान, देखें लिस्ट

मालूम हो कि इस साल बीते 25 जनवरी को भारत सरकार द्वारा 131 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिनमें पांच पद्म विभूषण पुरस्कार (Padma Vibhushan Award) , 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल रहे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Padma Awards 2026 : पिता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण सम्मान तो फूट-फूटकर रोईं बेटी अहाना, पत्नी हेमा मालिनी भी नहीं रोक पाईं आंसू

Padma Awards 2026 : पिता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण सम्मान...

Entertainment: 'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस 'नेहा मर्दा' ने सोशल मीडिया पर साझा कीं अपनी बोल्ड तस्वीरें

Entertainment: 'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस 'नेहा मर्दा' ने सोशल मीडिया पर साझा...

Entertainment: रुढ़िवादी समाज को तेजस्वी की मां का करारा जवाब, बेटी को दी थी लिव-इन रिलेशनशिप की सलाह

Entertainment: रुढ़िवादी समाज को तेजस्वी की मां का करारा जवाब, बेटी को...

Panchayat Season 5 : ‘पंचायत’ सीजन 5 को लेकर इंतजार खत्म, रिलीज पर आया बड़ा अपडेट आया सामने

Panchayat Season 5 : ‘पंचायत’ सीजन 5 को लेकर इंतजार खत्म, रिलीज...

आरजे महवश और युजवेंद्र चहल ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो, रिश्ते में अनबन की खबरें, अब इस पूरे मामले पर तोड़ी चुप्पी

आरजे महवश और युजवेंद्र चहल ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो, रिश्ते में...

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के OTT पर आने से पहले धुरंधर TV पर मचाएगी धमाल, जानें कब और कहां देख पाएंगे?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के OTT पर आने से पहले...