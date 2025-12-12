प्रेयर मीट में धर्मेंद्र के अधूरे सपने का जिक्र कर हुईं भावुक हेमा मालिनी, दोनों बेटियां भी थीं मौजूद

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी (BJP MP Hema Malini) ने गुरुवार को दिल्ली में दिवंगत पति और एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की याद में प्रेयर मीट (Prayer Meet) का आयोजन किया, जिसमें पॉलिटिशियन और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग शामिल हुए। इस प्रेयर मीट (Prayer Meet) के दौरान हेमा मालिनी (Hema Malini) काफी इमोशनल दिखीं। इस दौरान उन्होंने धर्मेंद्र (Dharmendra) से जुड़ी कुछ बातें शेयर की।

प्रेयर मीट (Prayer Meet) के दौरान इमोशनल होते हुए हेमा मालिनी (Hema Malini) ने बताया कि धरम जी का एक सपना अधूरा रह गया। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ उनकी पर्सनैलिटी का एक छिपा हुआ पहलू सामने आया। जब वो उर्दू की शायरी करने लगे। उनकी सबसे खास बात ये थी कि कोई भी स्थिति हो वो उसके हिसाब से एक शेर सुना देते थे। हेमा मालिनी (Hema Malini) ने आगे कहा कि मैंने भी उनसे (धर्मेंद्र) कहा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं तो आपको ये किताब के रूप में प्रकाशित करना चाहिए, आपके बहुत चाहने वाले हैं और आपके फैन्स इसे पसंद करेंगे। इसलिए आपको ये जरूर करना चाहिए। वो इसे लेकर काफी गंभीर थे और वो इसे करना चाहते थे। इसे लेकर वो प्लान कर रहे थे लेकिन वो काम अधूरा रह गया।

हमारा प्यार काफी सच्चा था

इस प्रेयर मीट (Prayer Meet) के दौरान हेमा मालिनी (Hema Malini) ने धर्मेंद्र (Dharmendra) के साथ अपनी शादी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया, वही मेरे लाइफ पार्टनर बन गए। हमारा प्यार सच्चा था। हमारे अंदर किसी भी सिचुएशन का सामना करने की हिम्मत थी। हम दोनों ने शादी की।

मेरे लिए कभी न उबरने वाला दर्द

हेमा मालिनी (Hema Malini) ने इमोशनल होते हुए कहा कि पूरी दुनिया उनके निधन से दुख में डूबी हुई है लेकिन मेरे लिए ये कभी न उबरने वाला दर्द है। एक साथी के टूटने की कहानी, जो आखिरी तक रही। धरम जी का विशाल व्यक्तित्व है, जिसकी कोई सीमा नहीं। कोई किसी भी वर्ग का हो सबके साथ बहुत प्यार-मोहब्बत और सम्मान के साथ बात करते थे। ऐसे व्यक्ति थे धरम जी।

जानें कब हुआ धर्मेंद्र का निधन?

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र (Dharmendra) का निधन 24 नवंबर को हुआ था। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस 89 साल की उम्र में ली। 8 दिसंबर को वो 90 साल के होने वाले थे।