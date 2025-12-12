  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. प्रेयर मीट में धर्मेंद्र के अधूरे सपने का जिक्र कर हुईं भावुक हेमा मालिनी, दोनों बेटियां भी थीं मौजूद

प्रेयर मीट में धर्मेंद्र के अधूरे सपने का जिक्र कर हुईं भावुक हेमा मालिनी, दोनों बेटियां भी थीं मौजूद

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी (BJP MP Hema Malini) ने गुरुवार को दिल्ली में दिवंगत पति और एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की याद में प्रेयर मीट (Prayer Meet) का आयोजन किया, जिसमें पॉलिटिशियन और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग शामिल हुए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी (BJP MP Hema Malini) ने गुरुवार को दिल्ली में दिवंगत पति और एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की याद में प्रेयर मीट (Prayer Meet) का आयोजन किया, जिसमें पॉलिटिशियन और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग शामिल हुए। इस प्रेयर मीट (Prayer Meet)  के दौरान हेमा मालिनी (Hema Malini) काफी इमोशनल दिखीं। इस दौरान उन्होंने धर्मेंद्र (Dharmendra) से जुड़ी कुछ बातें शेयर की।

पढ़ें :- हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की याद में दिल्ली में रखी प्रेयर मीट, निर्मला सीतारमण से लेकर अश्विनी वैष्णव तक कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे

प्रेयर मीट (Prayer Meet)  के दौरान इमोशनल होते हुए हेमा मालिनी (Hema Malini) ने बताया कि धरम जी का एक सपना अधूरा रह गया। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ उनकी पर्सनैलिटी का एक छिपा हुआ पहलू सामने आया। जब वो उर्दू की शायरी करने लगे। उनकी सबसे खास बात ये थी कि कोई भी स्थिति हो वो उसके हिसाब से एक शेर सुना देते थे। हेमा मालिनी (Hema Malini) ने आगे कहा कि मैंने भी उनसे (धर्मेंद्र) कहा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं तो आपको ये किताब के रूप में प्रकाशित करना चाहिए, आपके बहुत चाहने वाले हैं और आपके फैन्स इसे पसंद करेंगे। इसलिए आपको ये जरूर करना चाहिए। वो इसे लेकर काफी गंभीर थे और वो इसे करना चाहते थे। इसे लेकर वो प्लान कर रहे थे लेकिन वो काम अधूरा रह गया।

हमारा प्यार काफी सच्चा था

इस प्रेयर मीट (Prayer Meet)  के दौरान हेमा मालिनी (Hema Malini)  ने धर्मेंद्र (Dharmendra) के साथ अपनी शादी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया, वही मेरे लाइफ पार्टनर बन गए। हमारा प्यार सच्चा था। हमारे अंदर किसी भी सिचुएशन का सामना करने की हिम्मत थी। हम दोनों ने शादी की।

मेरे लिए कभी न उबरने वाला दर्द

पढ़ें :- धर्मेंद्र की याद में प्रेयर मीट मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड में शाम 5 बजे,परिवार वालों ने नाम दिया 'जिंदगी का जश्न'

हेमा मालिनी (Hema Malini) ने इमोशनल होते हुए कहा कि पूरी दुनिया उनके निधन से दुख में डूबी हुई है लेकिन मेरे लिए ये कभी न उबरने वाला दर्द है। एक साथी के टूटने की कहानी, जो आखिरी तक रही। धरम जी का विशाल व्यक्तित्व है, जिसकी कोई सीमा नहीं। कोई किसी भी वर्ग का हो सबके साथ बहुत प्यार-मोहब्बत और सम्मान के साथ बात करते थे। ऐसे व्यक्ति थे धरम जी।

जानें कब हुआ धर्मेंद्र का निधन?

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र (Dharmendra)  का निधन 24 नवंबर को हुआ था। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस 89 साल की उम्र में ली। 8 दिसंबर को वो 90 साल के होने वाले थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

प्रेयर मीट में धर्मेंद्र के अधूरे सपने का जिक्र कर हुईं भावुक हेमा मालिनी, दोनों बेटियां भी थीं मौजूद

प्रेयर मीट में धर्मेंद्र के अधूरे सपने का जिक्र कर हुईं भावुक...

DGCA Action : IndiGo के चार फ्लाइट इंस्पेक्टर निलंबित, एक दिन पहले CEO एल्बर्स की हुई थी पेशी, जानिए पूरा मामला

DGCA Action : IndiGo के चार फ्लाइट इंस्पेक्टर निलंबित, एक दिन पहले...

डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे टूटकर 90.56 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, हर दिन क्‍यों टूट रहा है रुपया?

डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे टूटकर 90.56 के नए रिकॉर्ड निचले...

Cough Syrup Case : कफ सिरप सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ED की छापेमारी जारी, लखनऊ सहित छह शहरों में चल रही है कार्रवाई

Cough Syrup Case : कफ सिरप सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ED...

Delhi Riots: उमर खालिद को दिल्ली की कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, 14 दिन की आज़ादी में कई शर्तें शामिल

Delhi Riots: उमर खालिद को दिल्ली की कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत,...

बांग्लादेश में हुई चुनाव की घोषणा, सभी 300 सीटों पर 12 फरवरी को होगा मतदान

बांग्लादेश में हुई चुनाव की घोषणा, सभी 300 सीटों पर 12 फरवरी...