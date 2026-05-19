Video-जान्हवी कपूर का इशारा देख,बॉडीगार्ड ने तुरंत सेल्फी ले रहे फैन पर लिया एक्शन

बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) अपकमिंग फिल्म पेड्डी (Movie Peddi) का ट्रेलर लॉन्च इवेंट सोमवार को आयोजित किया गया था। मुंबई के बीकेसी में हुए इस इवेंट में जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) और रामचरण समेत फिल्म की स्टारकास्ट पहुंची थी।
मुंबई । बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) अपकमिंग फिल्म पेड्डी (Movie Peddi) का ट्रेलर लॉन्च इवेंट सोमवार को आयोजित किया गया था। मुंबई के बीकेसी में हुए इस इवेंट में जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) और रामचरण समेत फिल्म की स्टारकास्ट पहुंची थी। इस दौरान एक फैन का नजदीक आकर सेल्फी लेना (Fan Taking a Selfie) जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) को पसंद नहीं आया और उन्होंने बॉडीगार्ड को इशारा कर तुरंत उसे अलग करवा दिया।
पेड्डी ट्रेलर लॉन्च इवेंट (Peddi Trailer Launch Event) से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) मंच पर हैं। तभी एक फैन उनके काफी करीब आया और सेल्फी लेने लगा। उसके आते ही जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने पास खड़े बॉडीगार्ड को एक नजर देख इशारा किया, जिसके ठीक बाद गार्ड ने उस शख्स का हाथ पकड़कर धक्का देकर मंच से नीचे उतार दिया।
A young man wanted to take a selfie with Janhvi Kapoor.
Janhvi Kapoor gave an eye signal to her bodyguard, and then the bodyguard aggressively pushed the young man away.
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This was not expected from Janhvi.
She already has very few fans, and this is how she behaves even with… pic.twitter.com/tGxc5sSbcX
— Saffron Chargers (@SaffronChargers) May 19, 2026
वीडियो सामने आने के बाद कई लोग जान्हवी की आलोचना कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को इतना अटेंशन क्यों देते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि ये लोग पब्लिक की वजह से ही हैं और हमारे बिना कुछ नहीं हैं।
वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है, इसलिए इनकी मूवी नहीं चलती है। जिनकी वजह से इंडस्ट्री हैं, उनकी ही रिस्पेक्ट नहीं करते। नेपोकिड्स हैं, तो मूवी मिल रही है और दिखाना करना अच्छा होने का। बाकी असल में इनके पास कुछ नहीं है।