  3. IND vs AFG Test and ODI Squad : अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, नए चेहरों को मिला मौका

IND vs AFG Test & ODI Squad : बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच और उसके बाद की तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए राष्ट्रीय टीमों को आधिकारिक तौर पर अंतिम रूप दे दिया है। राष्ट्रीय पैनल की अध्यक्षता में चयन समिति की एक गहन बैठक के बाद, बोर्ड के शीर्ष प्रबंधन ने एक सोची-समझी टीम संरचना तैयार की है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों की फिटनेस और काम के बोझ (workload) से जुड़ी तात्कालिक चिंताओं को दूर करना है।

By Abhimanyu 
Updated Date

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत टेस्ट टीम

शुबमन गिल (कप्तान), जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल।

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की वनडे टीम

शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसीद कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे।

भारत बनाम अफगानिस्तान, टेस्ट और वनडे सीरीज का शेड्यूल

एक मात्र टेस्ट : शनिवार 06 जून 2026 सुबह 9:30 बजे, न्यू चंडीगढ़

पहला वनडे : रविवार 14 जून 2026 दोपहर 1:30 बजे, धर्मशाला

दूसरा वनडे : बुधवार 17 जून 2026 दोपहर 1:30 बजे, लखनऊ

तीसरा वनडे : शनिवार 20 जून 2026 दोपहर 1:30 बजे, चेन्नई

