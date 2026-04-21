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SRH vs DC Live : आज हैदराबाद और दिल्ली के बीच होगी भिड़ंत, जानें – कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IPL Match Today : आज आईपीएल 2026 का 31वां मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। जहां सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स से होने वाली है। दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच जीतकर आयीं हैं। ऐसे में एक कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। आइये जानते हैं कि 21 अप्रैल को आईपीएल 2026 का 31वां मैच कहां और कितने बजे खेला जाना है-

By Abhimanyu 
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IPL Match Today : आज आईपीएल 2026 का 31वां मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। जहां सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स से होने वाली है। दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच जीतकर आयीं हैं। ऐसे में एक कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। आइये जानते हैं कि 21 अप्रैल को आईपीएल 2026 का 31वां मैच कहां और कितने बजे खेला जाना है-

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SRH vs DC : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 का 31वां मैच कब खेला जाएगा?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 का 31वां मैच मंगलवार 21 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

SRH vs DC : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 का 31वां मैच कहां खेला जाएगा?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 का 31वां मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

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SRH vs DC : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 31वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 31वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7.00 बजे होगा।

SRH vs DC : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 31वें मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 31वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7.30 बजे फेंकी जाएगी।

SRH vs DC : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 31वें मैच को टीवी पर कहां देख सकेंगे?

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सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 31वें मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

SRH vs DC : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 31वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 31वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

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