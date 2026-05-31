  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. IPL Final 2026 : आरसीबी ने जीता टॉस, गुजरात टाइटंस के खिलाफ कप्तान रजत पाटीदार ने पहले चुनी गेंदबाजी

IPL Final 2026 : आरसीबी ने जीता टॉस, गुजरात टाइटंस के खिलाफ कप्तान रजत पाटीदार ने पहले चुनी गेंदबाजी

आईपीएल 2026 (IPL Final 2026) का कारवां को अपने मुकाम पर पहुंचने में बस कुछ घंटे शेष हैं। रविवार कोफाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस ( Gujarat Titans)और गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( RCB ) के बीच खेला जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेले जा रहे इस मुकाबले में जहां आरसीबी की नजरें खिताब का सफल बचाव करने पर हैं, वहीं गुजरात साल 2022 दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है।

By santosh singh 
Updated Date

अहमदाबाद। आईपीएल 2026 (IPL Final 2026) का कारवां को अपने मुकाम पर पहुंचने में बस कुछ घंटे शेष हैं। रविवार कोफाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस ( Gujarat Titans)और गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( RCB ) के बीच खेला जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेले जा रहे इस मुकाबले में जहां आरसीबी की नजरें खिताब का सफल बचाव करने पर हैं, वहीं गुजरात साल 2022 दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है। आरसीबी ( RCB )  ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है।

पढ़ें :- IPL Final 2026: 'खिताब बड़ा है, लेकिन मैच हमारे लिए नॉर्मल ही है'- फाइनल से पहले RCB कप्तान रजत पाटीदार का बयान

पढ़ें :- RCB vs GT IPL Final : आज आरसीबी और जीटी के पास दूसरी ट्रॉफी जीतने का मौका, जानें- अब तक किसका पलड़ा भारी

फाइनल मुकाबले में गत विजेता आरसीबी ( RCB ) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। कप्तान रजत पाटीदार (Captain Rajat Patidar) ने बताया कि उन्होंने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं, गुजरात के खेमे में अरशद खान की वापसी हुई है। उन्हें साई किशोर की जगह मौका मिला है।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), क्रुणाल पांड्या, टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, जैकब डफी, रसिख सलाम डार।

इम्पैक्ट खिलाड़ी: वेंकटेश अय्यर, कनिष्क चौहान, स्वप्निल सिंह, अभिनंदन सिंह, जॉर्डन कॉक्स।

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेसन होल्डर, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, निशांत सिंधू, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज।

पढ़ें :- CSK को IPL ​इतिहास की सबसे बड़ी हार थमाने के बावजूद, गुजरात को टॉप-2 से बाहर होने का डर सता रहा है!

इम्पैक्ट खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, साई किशोर।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IPL Final 2026 : आरसीबी ने जीता टॉस, गुजरात टाइटंस के खिलाफ कप्तान रजत पाटीदार ने पहले चुनी गेंदबाजी

IPL Final 2026 : आरसीबी ने जीता टॉस, गुजरात टाइटंस के खिलाफ...

IPL में खत्म होगा गेंदबाजों का 'अकाल', कई गुना बढ़ जाएगा रोमांच, सचिन तेंदुलकर ने BCCI को दिए 3 सुझाव

IPL में खत्म होगा गेंदबाजों का 'अकाल', कई गुना बढ़ जाएगा रोमांच,...

IPL Final 2026: 'खिताब बड़ा है, लेकिन मैच हमारे लिए नॉर्मल ही है'- फाइनल से पहले RCB कप्तान रजत पाटीदार का बयान

IPL Final 2026: 'खिताब बड़ा है, लेकिन मैच हमारे लिए नॉर्मल ही...

IPL 2026 Prize Money List : आज विजेता-रनरअप से लेकर टॉप परफॉर्मर पर होगी पैसों की बरसात, जानें- किसको मिलेगी कितनी इनामी राशि

IPL 2026 Prize Money List : आज विजेता-रनरअप से लेकर टॉप परफॉर्मर...

वैभव को बदलने की कोशिश मत करो…” 15 साल के बल्लेबाज पर फिदा हुए सचिन तेंदुलकर, अंदाज ना बदलने की दी सलह

वैभव को बदलने की कोशिश मत करो…” 15 साल के बल्लेबाज पर...

RCB vs GT IPL Final : आज आरसीबी और जीटी के पास दूसरी ट्रॉफी जीतने का मौका, जानें- अब तक किसका पलड़ा भारी

RCB vs GT IPL Final : आज आरसीबी और जीटी के पास...