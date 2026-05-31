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RCB vs GT IPL Final : आज आरसीबी और जीटी के पास दूसरी ट्रॉफी जीतने का मौका, जानें- अब तक किसका पलड़ा भारी

RCB vs GT IPL Final : आज शाम आईपीएल के 19वें सीजन का विजेता मिल जाएगा। मौजूदा सीजन का फाइनल मैच गतविजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में खेला जाना है। जहां दोनों फाइनलिस्ट टीमों के पास दूसरी ट्रॉफी अपने नाम करने का मौका होगा। इस मैच में रनों की बरसात होने की उम्मीद है।

By Abhimanyu 
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RCB vs GT IPL Final : आज शाम आईपीएल के 19वें सीजन का विजेता मिल जाएगा। मौजूदा सीजन का फाइनल मैच गतविजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में खेला जाना है। जहां दोनों फाइनलिस्ट टीमों के पास दूसरी ट्रॉफी अपने नाम करने का मौका होगा। इस मैच में रनों की बरसात होने की उम्मीद है।

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क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, फाइनल मैच के लिए विशाल आकार वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम की मिली-जुली मिट्टी वाली पिच नंबर 6 को चुना गया है, और सभी संकेत यही बता रहे हैं कि यह एक बार फिर बल्लेबाज़ों के लिए मददगार पिच होगी। इसी साल की शुरुआत में, T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में इस पिच पर 255 रन बने थे। इसी सीज़न में, गुजरात ने इसी पिच पर आरसीबी को हराया था। हालांकि, आरसीबी ने करीब एक साल पहले इसी मैदान पर अपनी पहली ट्रॉफी जीती थी।

फाइनल एक हाई-स्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद है, जिसमें टॉस जीतने वाली टीम के इस बड़ी रात को पहले बैटिंग करना चाहेगी। अगर खिलाड़ियों की बात करें, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ज़्यादा मज़बूत टीम लग सकती है, लेकिन उन्होंने इस मैदान पर अपना पिछला मैच गुजरात टाइटन्स से गंवा दिया था। गुजरात टाइटन्स ने यहां अपने सात घरेलू मैचों में से पांच जीते हैं।

दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो कुल मिलाकर आरसीबी 5-4 से आगे है, जबकि अहमदाबाद में दोनों का रिकॉर्ड 1-1 से बराबर है। दोनों टीमों के बीच खेले गए नौ मैचों में से आठ मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं। धर्मशाला में खेला गया Qualifier 1 इसका एकमात्र अपवाद है।

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