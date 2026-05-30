Breaking News : विनेश फोगाट एशियाड ट्रॉयल से हुईं बाहर, सेमीफाइनल में 4-6 से हारीं

एशियाड ट्रायल्स के सेमीफ़ाइनल में मीनाक्षी ने विनेश फोगट (Vinesh Phogat) को हरा दिया है। मीनाक्षी ने एक कड़े मुकाबले में 6-4 से जीत हासिल की है। विनेश फोगट (Vinesh Phogat) ने मैट छोड़ने से पहले कहा कि मैं फिर आऊंगी (मैं वापसी करूंगी)।
नई दिल्ली। एशियाड ट्रायल्स के सेमीफ़ाइनल में मीनाक्षी ने विनेश फोगट (Vinesh Phogat) को हरा दिया है। मीनाक्षी ने एक कड़े मुकाबले में 6-4 से जीत हासिल की है। विनेश फोगट (Vinesh Phogat) ने मैट छोड़ने से पहले कहा कि मैं फिर आऊंगी (मैं वापसी करूंगी)। नई दिल्ली स्थित आईजीआई स्टेडियम में हुए एशियाड के चयन ट्रायल्स के सेमीफाइनल में उन्हें मीनाक्षी गोयत ने 53 किलो वर्ग में 6-4 से हरा दिया।
Minakshi wrestled down Vinesh Phogat in the semifinal at the Asiad Trials.
Minakshi won 6-4 in an intense match.
🗣️ : " Mai Phir Aaugi ( I'll comeback), " said Vinesh Phogat before leaving the mat. pic.twitter.com/fNmB8ISAze
— RevSportz Global (@RevSportzGlobal) May 30, 2026
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एशियन गेम्स ट्रायल (Asian Games Trials) में विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) का दूसरी बाउट में पहलवान नीशू से मुकाबला हुआ। मुकाबला अंत के 5 सेकेंड में 6-6 की बराबरी पर रुका। इसे लेकर फिर हंगामा शुरू हो गया।
एशियन गेम्स ट्रायल- VINESH PHOGAT का दूसरी बाउट में पहलवान नीशू से मुकाबला हुआ.मुकाबला अंत के 5 Second में 6-6 की बराबरी पर रुका.इसे लेकर फिर हंगामा शुरू हो गया.
आखिरी पॉइंट के लिए नीशू ने चैलेंज किया.मैट चेयरमैन और जज ने नीशू का चैलेंज रिजेक्ट करते हुए लास्ट पॉइंट नहीं दिया. इस… pic.twitter.com/cHeJATEhv0
— Sonia Satyaneeta (@SoniaDehati) May 30, 2026
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आखिरी पॉइंट के लिए नीशू ने चैलेंज किया। मैट चेयरमैन और जज ने नीशू का चैलेंज रिजेक्ट करते हुए लास्ट पॉइंट नहीं दिया। इस तरह रेफरी ने विनेश को 7-6 से विनर घोषित किया। इससे नाराज नीशू ने विनेश से हैंडशेक तक नहीं किया। इस जीत के साथ ही विनेश सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं।