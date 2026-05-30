Breaking News : विनेश फोगाट एशियाड ट्रॉयल से हुईं बाहर, सेमीफाइनल में 4-6 से हारीं

नई दिल्ली। एशियाड ट्रायल्स के सेमीफ़ाइनल में मीनाक्षी ने विनेश फोगट (Vinesh Phogat) को हरा दिया है। मीनाक्षी ने एक कड़े मुकाबले में 6-4 से जीत हासिल की है। विनेश फोगट (Vinesh Phogat) ने मैट छोड़ने से पहले कहा कि मैं फिर आऊंगी (मैं वापसी करूंगी)। नई दिल्ली स्थित आईजीआई स्टेडियम में हुए एशियाड के चयन ट्रायल्स के सेमीफाइनल में उन्हें मीनाक्षी गोयत ने 53 किलो वर्ग में 6-4 से हरा दिया।

एशियन गेम्स ट्रायल (Asian Games Trials) में विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) का दूसरी बाउट में पहलवान नीशू से मुकाबला हुआ। मुकाबला अंत के 5 सेकेंड में 6-6 की बराबरी पर रुका। इसे लेकर फिर हंगामा शुरू हो गया।

आखिरी पॉइंट के लिए नीशू ने चैलेंज किया। मैट चेयरमैन और जज ने नीशू का चैलेंज रिजेक्ट करते हुए लास्ट पॉइंट नहीं दिया। इस तरह रेफरी ने विनेश को 7-6 से विनर घोषित किया। इससे नाराज नीशू ने विनेश से हैंडशेक तक नहीं किया। इस जीत के साथ ही विनेश सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं।