राहुल गांधी का सीधा अटैक, बोले- मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है, दावे ‘विश्वगुरु’ के मगर देश में नहीं करवा सकते ईमानदारी एक भी परीक्षा

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Leader of Opposition in Lok Sabha, Congress MP Rahul Gandhi) ने शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। यह हमला तब हुआ जब ऐसी खबरें सामने आईं कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण देश भर के कई सेंटरों पर CUET-UG 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई या उसमें देरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार NEET, CBSE, SSC और अब CUET से जुड़े विवादों का हवाला देते हुए कहा कि बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं को निष्पक्ष और कुशलता से कराने में नाकाम रही है। X पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि “NEET. CBSE. SSC. और आज CUET। चार परीक्षाएं। एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं कराई गई। उन्होंने आगे कहा कि ‘विश्व गुरु’ होने के दावे, लेकिन देश में एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करा सकते मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप तबाह कर रहे हैं,वही पीढ़ी आपसे इसका हिसाब लेगी।