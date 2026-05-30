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राहुल गांधी का सीधा अटैक, बोले- मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है, दावे ‘विश्वगुरु’ के मगर देश में नहीं करवा सकते ईमानदारी एक भी परीक्षा

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Leader of Opposition in Lok Sabha, Congress MP Rahul Gandhi) ने शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। यह हमला तब हुआ जब ऐसी खबरें सामने आईं कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण देश भर के कई सेंटरों पर CUET-UG 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई या उसमें देरी हुई।

By santosh singh 
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नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Leader of Opposition in Lok Sabha, Congress MP Rahul Gandhi) ने शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। यह हमला तब हुआ जब ऐसी खबरें सामने आईं कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण देश भर के कई सेंटरों पर CUET-UG 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई या उसमें देरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार NEET, CBSE, SSC और अब CUET से जुड़े विवादों का हवाला देते हुए कहा कि बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं को निष्पक्ष और कुशलता से कराने में नाकाम रही है। X पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि “NEET. CBSE. SSC. और आज CUET। चार परीक्षाएं। एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं कराई गई। उन्होंने आगे कहा कि ‘विश्व गुरु’ होने के दावे, लेकिन देश में एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करा सकते मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप तबाह कर रहे हैं,वही पीढ़ी आपसे इसका हिसाब लेगी।

पढ़ें :- CUET Exam Cancelled : नोएडा में सीयूटी परीक्षा रद्द होने से छात्रों का फूटा गुस्सा , एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी

 

राहुल की यह टिप्पणी तब आई, जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यह स्वीकार किया कि उसके टेक्नोलॉजी पार्टनर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की तरफ से आई एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण शनिवार को कई परीक्षा केंद्रों पर CUET-UG 2026 की शुरुआत में देरी हुई। NTA के अनुसार, इस समस्या को बाद में सुलझा लिया गया और उम्मीदवारों को पूरा अतिरिक्त समय दिया गया, ताकि किसी भी छात्र को कोई नुकसान न हो।

हालाँकि, कई शहरों से मिली रिपोर्टों से पता चला कि परीक्षा शुरू होने से पहले हज़ारों छात्रों को घंटों इंतज़ार करना पड़ा। CUET में हुई गड़बड़ी को लेकर सरकार की आलोचना करने में कई विपक्षी नेता राहुल गांधी के साथ शामिल हो गए।

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