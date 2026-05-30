  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की मां का 85 की उम्र में निधन, दो साल पहले ही ​अभिनेता ने पिता को खोया था

तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की मां का 85 की उम्र में निधन, दो साल पहले ही ​अभिनेता ने पिता को खोया था

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार अजित कुमार के परिवार में दुख का माहौल है। अभिनेता की मां मोहिनी मणि का निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रही थीं और चेन्नई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था..

By Harsh Gautam 
Updated Date

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार अजित कुमार के परिवार में दुख का माहौल है। अभिनेता की मां मोहिनी मणि का निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रही थीं और चेन्नई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

पढ़ें :- रहस्य और सस्पेंस से भरपूर दिखी करिश्मा कपूर की नई सीरीज, ‘ब्राउन’ का ट्रेलर रिलीज

बताया जा रहा है कि मां के आखिरी समय में अजित कुमार उनके साथ मौजूद नहीं थे। उस वक्त वह किसी यात्रा पर थे। निधन की सूचना मिलते ही अभिनेता तुरंत वापस लौटने की तैयारी में जुट गए। बाद में मोहिनी मणि के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके घर लाया गया।

अजित कुमार अपनी मां के बेहद करीब माने जाते थे। कई बार उन्हें मां के साथ मंदिरों में दर्शन करते देखा गया था। परिवार और करीबी लोगों के मुताबिक अभिनेता हमेशा अपनी मां का खास ध्यान रखते थे। ऐसे में उनकी मौत से अजित कुमार को गहरा सदमा पहुंचा है।

गौरतलब है कि दो साल पहले अभिनेता ने अपने पिता को भी खो दिया था अब मां के निधन के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अभिनेता और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। वहीं, लोग इस मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत बनाए रखने की बात कह रहे हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो अजित कुमार हाल ही में अपनी फिल्म ‘गुड बैड अग्ली’ को लेकर चर्चा में रहे थे। अभिनय के अलावा वह रेसिंग की दुनिया में भी काफी सक्रिय हैं।

पढ़ें :- करोड़पति बनने का सपना या धोखे का जाल? नेटवर्क मार्केटिंग पर तंज कसती ‘द पिरामिड स्कीम’ का ट्रेलर हुआ रिलीज
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रहस्य और सस्पेंस से भरपूर दिखी करिश्मा कपूर की नई सीरीज, ‘ब्राउन’ का ट्रेलर रिलीज

रहस्य और सस्पेंस से भरपूर दिखी करिश्मा कपूर की नई सीरीज, ‘ब्राउन’...

बेडरूम सीन्स में बहकी हसीना, कट के बाद करती रही Kiss, हीरो ने रोका तो हुई शर्मिंदा

बेडरूम सीन्स में बहकी हसीना, कट के बाद करती रही Kiss, हीरो...

तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की मां का 85 की उम्र में निधन, दो साल पहले ही ​अभिनेता ने पिता को खोया था

तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की मां का 85 की उम्र में निधन,...

Toxic Bollywood : बॉलीवुड के टॉक्सिक माहौल की शेखर सुमन ने खोली पोल, बोले- ‘यहां के लोगों में है बहुत जलन, पीठ में घोंप देंगे छुरा’

Toxic Bollywood : बॉलीवुड के टॉक्सिक माहौल की शेखर सुमन ने खोली...

Viral Video : सुबक-सुबक कर रो पड़ीं भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह? इन आंसुओं की असली वजह हैं अक्षय कुमार

Viral Video : सुबक-सुबक कर रो पड़ीं भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह? इन...

करोड़पति बनने का सपना या धोखे का जाल? नेटवर्क मार्केटिंग पर तंज कसती ‘द पिरामिड स्कीम’ का ट्रेलर हुआ रिलीज

करोड़पति बनने का सपना या धोखे का जाल? नेटवर्क मार्केटिंग पर तंज...