दूसरी शादी के बंधन में बंधीं धर्मेंद्र यादव की पहली पत्नि मोनिका यादव, भाजपा नेता गौरव चौधरी संग हिमाचल में लिए सात फेरे

Lucknow: समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव की पूर्व पत्नी और फर्रुखाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव ने गुरुवार को भाजपा नेता गौरव चौधरी के साथ शादी कर ली। दोनों ने हिमाचल प्रदेश में परिवार की मौजूदगी में सात फेरे लिए। यह दोनों की दूसरी शादी है।

मुख्यमंत्री आवास में हुई थी पहली मुलाकात

बताया जा रहा है कि मोनिका और गौरव की पहली मुलाकात साल 2021 में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक प्रेजेंटेशन कार्यक्रम के दौरान हुई थी। कार्यक्रम में जिलों के विकास मॉडल पर चर्चा हुई थी। गौरव चौधरी विदेश में इंटरनेशनल बिजनेस का अनुभव रखते हैं, जबकि मोनिका यादव कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से जुड़ी रही हैं। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो बाद में रिश्ते में बदल गई।

जर्मनी छोड़कर मेरठ लौटे गौरव

मेरठ के कुसेड़ी गांव निवासी गौरव चौधरी साल 2006 में जर्मनी पढ़ाई के लिए गए थे। वहां उन्होंने होटल, रियल एस्टेट और होलसेल कारोबार में बड़ा बिजनेस खड़ा किया। हालांकि 2021 में वह भारत लौट आए और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के बाद मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए।

2016 में हुआ था धर्मेंद्र यादव से तलाक

मोनिका यादव की शादी पहले धर्मेंद्र यादव से हुई थी, लेकिन दोनों के रिश्तों में बाद में दूरियां आ गईं। साल 2016 में दोनों का तलाक हो गया।

इसके बाद मोनिका ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। 2021 के पंचायत चुनाव से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा जॉइन कर ली थी।

राजनीतिक परिवार से आता है मोनिका का रिश्ता

मोनिका यादव पूर्व मंत्री नरेंद्र सिं​ह यादव की बेटी हैं। उनका परिवार लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहा है। उनके दादा राजेंद्र सिंह यादव भी प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे थे और कई बार विधायक चुने गए थे।