सपाइयों के महिला सम्मान का मॉडल सिर्फ पोस्टरों तक है सीमित...गार्गी पटेल पर हुए हमले के बाद बोले पंकज चौधरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सपा की महिला नेता गार्गी पटेल पर हुए जानलेवा हमले के बाद सियासत शुरू हो गयी है। भाजपा और सपा की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि, गार्गी पटेल पर हमला करने वाले सपा के ही नेता है, जबकि सपा के लोगों ने उन्हें भाजपा का नेता बताया है। इसको लेकर यूपी भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि, मंच पर महिला सम्मान की बातें और हकीकत में अपनी ही पार्टी की महिला पदाधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार। लगता है सपा में ‘बातों के बताशे’ कुछ ज्यादा ही फोड़े जाते हैं।

यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सपा के पीडीए का नया संस्करण है पीड़ा, दमन और अपमान…चंदौली में समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष के साथ सपा नेताओं द्वारा उनके ही घर में मारपीट की गई। जिस पार्टी के मंचों से महिला सम्मान, सामाजिक न्याय और अधिकारों की लंबी-लंबी बातें होती हैं, उसी पार्टी की एक महिला पदाधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार यह दर्शाता है कि यह महज खोखली बातें है।

उन्होंने आगे लिखा, वाह री राजनीति! मंच पर महिला सम्मान की बातें और हकीकत में अपनी ही पार्टी की महिला पदाधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार। लगता है सपा में ‘बातों के बताशे’ कुछ ज्यादा ही फोड़े जाते हैं। यही है इनके PDA का नया संस्करण ‘पीड़ा, दमन और अपमान।’ यह स्पष्ट है कि सपाइयों के महिला सम्मान का मॉडल सिर्फ पोस्टरों तक सीमित है। प्रदेश कि महिलाएं सपा के इस चाल, चरित्र और चेहरे से भलिभांति परिचित हैं।