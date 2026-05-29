Honor Win Turbo : ऑनर विन टर्बो पावरफुल बैटरी के साथ हुआ लॉन्च , जानें फीचर और कीमत

Honor Win Turbo : स्मार्टफोन ऑनर विन टर्बो को लॉन्च कर दिया गया है। वहीं कलर की बात करें तो इस स्मार्टफोन को तीन कलर ऑप्शन्स में उतारा गया है। वहीं इस फोन की वैटरी की बात करें तो इस फोन को 10000mAh की दमदार बैटरी दी गई है।

मीडियाटेक डाइमेंसिटी प्रोसेसर

इसके अलावा 8000 निट्स पीक ब्राइटनेस, मीडियाटेक डाइमेंसिटी प्रोसेसर, 16 जीबी तक रैम और 512 जीबी तक स्टोरेज के साथ उतारा गया है।

डुअल रियर कैमरा सेटअप

इस डिवाइस में डुअल रियर कैमरा सेटअप और 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। को लॉन्च कर दिया गया है।

पीक ब्राइटनेस

डुअल सिम वाला ये लेटेस्ट स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित MagicOS 10 पर काम करता है। इसमें 6.79 इंच 1.5K AMOLED Oasis Eye Protection डिस्प्ले है, ये फोन आप लोगों को 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 3840 हर्ट्ज PWM डिमिंग और 8000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आएगा।

ग्रेविटी सेंसर

कनेक्टिविटी के लिए फोन में ब्लूटूथ 6.0, 5G, एनएफसी, जीपीएस, ओटीजी और USB टाइप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं। सेंसर की बात करें तो इस डिवाइस में जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और ग्रेविटी सेंसर मिलता है। सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।