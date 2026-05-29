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OnePlus Nord 6 :  वनप्लस नॉर्ड 6 हुआ महंगा , एक हफ्ते में दूसरी बार बढ़ी कीमत

वनप्लस का लोकप्रिय स्मार्टफोन वनप्लस नॉर्ड 6 की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। कंपनी ने एक हफ्ते में दूसरी बार कीमतों में इजाफा किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

OnePlus Nord 6 : वनप्लस का लोकप्रिय स्मार्टफोन वनप्लस नॉर्ड 6 की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। कंपनी ने एक हफ्ते में दूसरी बार कीमतों में इजाफा किया है। इसके पहले अप्रैल में लॉन्च हुआ यह फोन शुरुआत में ₹40,000 से कम कीमत वाले प्रीमियम स्मार्टफोन्स में मजबूत विकल्प माना जा रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत सीधे प्रीमियम कैटेगरी में पहुंच गई है।

पढ़ें :- OnePlus Nord 6, Ai+ Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, चेक करें डिटेल्स

कंपनी ने दोनों स्टोरेज वेरिएंट की कीमतें 1,000 रुपये बढ़ा दी हैं। 8GB + 256GB मॉडल की कीमत अब 42,999 रुपये है, जबकि 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये है। इस महीने की शुरुआत में, OnePlus ने पहले ही स्मार्टफोन की कीमतें 5,000 रुपये तक बढ़ा दी थीं।

‘वैल्यू प्रपोज़िशन’
नई कीमत के साथ Nord 6 अब एक ज़्यादा प्रीमियम कैटेगरी में आ गया है, जहाँ यह अब उन डिवाइस से मुकाबला करेगा जो गेमिंग, परफॉर्मेंस और कैमरा हार्डवेयर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कीमत में इस बढ़ोतरी से इसकी ‘वैल्यू प्रपोज़िशन’ भी बदल गई है, जिसने लॉन्च के बाद शुरुआत में इस फ़ोन को बाकियों से अलग पहचान दिलाने में मदद की थी।

 

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