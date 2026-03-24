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OnePlus Nord 6, Ai+ Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, चेक करें डिटेल्स

OnePlus and Ai+ Upcoming Smartphones : भारतीय स्मार्टफोन बाजार अप्रैल महीने के शुरुआत में गुलजार होने वाला है, क्योंकि वनप्लस OnePlus ने भारत में अपनी नई Nord सीरीज़ के एक डिवाइस OnePlus Nord 6 पेश करने जा रही है, जबकि Ai+ अपने नए फोन Ai+ Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G लॉन्च करने जा रही हैं। इन तीनों स्मार्टफोन की लॉन्च डेट आधिकारिक तौर पर कंफर्म हो चुकी हैं।

By Abhimanyu 
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OnePlus and Ai+ Upcoming Smartphones : भारतीय स्मार्टफोन बाजार अप्रैल महीने के शुरुआत में गुलजार होने वाला है, क्योंकि वनप्लस OnePlus ने भारत में अपनी नई Nord सीरीज़ के एक डिवाइस OnePlus Nord 6 पेश करने जा रही है, जबकि Ai+ अपने नए फोन Ai+ Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G लॉन्च करने जा रही हैं। इन तीनों स्मार्टफोन की लॉन्च डेट आधिकारिक तौर पर कंफर्म हो चुकी हैं।

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OnePlus Nord 6 की लॉन्च डेट

OnePlus Nord 6 की लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ मुख्य स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा हो गया है। यह स्मार्टफोन भारत में 7 अप्रैल को शाम 7 बजे (IST) लॉन्च होगा। इसमें तीन कलर ऑप्शन- ब्लैक, ग्रीन और सिल्वर होंगे। Amazon माइक्रोसाइट के अनुसार, यह डिवाइस Snapdragon 8s Gen 4 SoC से पावर्ड है, जिसके साथ 12GB तक LPDDR5X RAM और 256GB UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यूज़र्स इसमें 165 fps पर स्थिर और स्मूथ गेमिंग का मज़ा ले सकते हैं। यह Touch Reflex Chip से लैस है और OnePlus+ AI के साथ आएगा।

इस स्मार्टफ़ोन में 9000 mAh की बैटरी लगी है, जो 2.5 दिन से ज़्यादा का पावर बैकअप और 26.9 घंटे तक YouTube देखने की सुविधा देती है। इसमें OLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ़्रेश रेट 165Hz, ब्राइटनेस 1800 nits और रात में स्क्रॉल करने के लिए 2 nits है। इसमें G2 Wi-Fi चिप लगी है और यह 5G-एडवांस्ड सपोर्ट के साथ आता है। Wi-Fi बूस्टर चिप और 5G-एडवांस्ड सपोर्ट की मदद से, यह डिवाइस 3 गुना ज़्यादा इंटरनेट स्पीड, 24/7 ज़बरदस्त कनेक्टिविटी और दीवारों व फ़र्श के पार भी गेमिंग के लिए 1.6 गुना कम पिंग देता है। यह ब्रैंड इंडस्ट्री में आम ग्रीनलाइन की समस्या के लिए लाइफ़टाइम डिस्प्ले वारंटी भी देता है।

Ai+ Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G की लॉन्च डेट

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Ai+ के CEO, माधव शेठ ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G स्मार्टफ़ोन 9 अप्रैल को भारत में लॉन्च होंगे। ये डिवाइस Flipkart और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों पर उपलब्ध होंगे। कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज़ में बताया है कि Nova सीरीज़ सिर्फ़ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक इरादे का ऐलान है; यह बोल्ड डिज़ाइन, स्मार्ट परफ़ॉर्मेंस और बेहद निजी अनुभवों को इस तरह से एक साथ लाती है, जैसा इस कैटेगरी में पहले कभी नहीं देखा गया।

Nova 2 Ultra 5G मॉडल पर्पल, सिल्वर, रेड, ग्रीन और ब्लैक रंगों में आता है। इसमें कस्टमाइज़ेबल टेक्नोलॉजी की खासियत है। इसका कस्टमाइज़ेबल बैक-पैनल लाइटिंग कॉल्स, मैसेज, म्यूज़िक और नोटिफ़िकेशन पर रिस्पॉन्स देता है, जिससे रोज़मर्रा के इंटरैक्शन कुछ विज़ुअल, निजी और इमर्सिव बन जाते हैं। वहीं, Nova 2 5G मॉडल पर्पल, ब्लू, पिंक, ग्रीन और ब्लैक रंगों में आता है।

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