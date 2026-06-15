Diet during the monsoon : मानसून में खान पान का रखें ख्याल, डाइट में शामिल मौसमी फल

Diet during the monsoon : बारिश का मौसम सुहावना होने के साथ ही शरीर के अंदर भी कई बदलाव लाती है। मानसून के मौसम में वातावरण में नमी हमारे शरीर को कई संक्रमणों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। इसलिए, हमें इस मौसम में अपने पोषण और आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि एक Well-Planned Monsoon Diet का पालन किया जा सके।

इस मौसम में पाचन धीमा हो जाता है। मन तला-भुना, मसालेदार या मीठा खाने का करता है। लेकिन इस मौसम में हर तरह का खाना आपके शरीर के लिए सही नहीं होता।

मानसून के दौरान खान-पान को लेकर आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी पसंद आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकती है या फिर आपके बीमार पड़ने का खतरा बढ़ा सकती है।

हल्का और ताजा खाना खाएं

हल्का और ताजा खाना आपके मानसून डाइट एक महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। भारी भोजन पचाने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन ताजा भोजन संक्रमण के जोखिम को कम करता है। मानसून के दौरान, अपने आहार में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, बार्ली आदि शामिल करें। सूप और करी में एक चुटकी लहसुन डालें क्योंकि यह एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है।

मौसमी फल

मौसमी फल विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं और आपको इन्हें अपने मानसून डाइट में शामिल करना चाहिए। मानसून के दौरान सेब, नाशपाती, अनार, लीची और केले जैसे फलों का सेवन करें। ये पानी से होने वाली बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं।

हाइड्रेटेड रहें

हाइड्रेटेड रहना आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर मानसून के दौरान जब मौसमी नमी निर्जलीकरण का कारण बन सकती है। अदरक, काली मिर्च, शहद, पुदीना और तुलसी के पत्तों वाली हर्बल टि जैसे गर्म तरल पदार्थ पिएं।