आप भी चेहरे पर नैचुरल ग्लो पाने की चाह रखते हैं, तो घर पर बनाएं यह हर्बल सोप

लखनऊ। आज की भागदौड़ भरी जिन्दगी में हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा बिना मेकअप के भी साफ, हेल्दी और चमकदार दिखे। हालांकि परमानेंट ग्लो जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन सही स्किनकेयर, संतुलित खानपान और नियमित देखभाल से त्वचा लंबे समय तक दमकती रह सकती है। यदि आप घर पर तैयार किए गए स्किनकेयर प्रोडक्ट पसंद करते हैं, तो चुकंदर, एलोवेरा और बादाम के तेल जैसी प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं।

घरेलू स्किनकेयर के लिए चुकंदर का रस, एलोवेरा जेल, बादाम का तेल, मिल्क पाउडर और ग्लिसरीन बेस वाले साबुन से एक हर्बल सोप तैयार किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक ताजा चुकंदर को अच्छी तरह धोकर छील लें और छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसे पीसकर किसी साफ कपड़े से छान लें, ताकि आपको चुकंदर का शुद्ध रस मिल जाए। चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी त्वचा को निखार देने में मदद कर सकते हैं और स्किन को फ्रेश लुक देते हैं। अब इस जूस में कुछ बूंदें बादाम का तेल मिलाएं। बादाम का तेल त्वचा को गहराई से मॉइश्चराइज करने में मदद करता है और स्किन को मुलायम बनाए रखता है। इसके बाद इसमें एलोवेरा जेल डालें, जो त्वचा को ठंडक देता है और स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। अब इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिलाएं। यह मिश्रण को क्रीमी टेक्सचर देता है और त्वचा की सफाई में मदद कर सकता है। साबुन तैयार करने के लिए एक बेस सोप लें। उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर एक कटोरी में रखें और गर्म पानी के ऊपर रखकर धीरे-धीरे पिघला लें। जब साबुन पूरी तरह पिघल जाए तो इसमें तैयार किया हुआ चुकंदर का मिश्रण डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को साबुन के मोल्ड में डालें और करीब 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जमने के बाद आपका होममेड चुकंदर साबुन तैयार है।

इस साबुन का इस्तेमाल रोजाना नहाने या चेहरा साफ करने के लिए किया जा सकता है। नियमित इस्तेमाल से त्वचा ज्यादा सॉफ्ट और फ्रेश महसूस हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें हर किसी की त्वचा अलग होती है, इसलिए इस्तेमाल से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट जरूर करें। रात में सोने से पहले सबसे पहले चेहरे को हल्के फेसवॉश से साफ करें ताकि धूल, पसीना और अतिरिक्त तेल हट जाए। इसके बाद अपनी त्वचा के अनुसार एलोवेरा जेल या अच्छा म्वाइश्चराइजर लगाकर सोएं। इससे रातभर त्वचा को नमी मिलती है और सुबह चेहरा अधिक फ्रेश व सॉफ्ट महसूस हो सकता है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले सामान्य या ठंडे पानी से चेहरा धोएं। इसके बाद माइल्ड क्लींजर से स्किन साफ करें और हल्का मॉइश्चराइजर लगाएं। यदि बाहर निकलना हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना न भूलें, क्योंकि धूप से बचाव त्वचा की चमक बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।

ध्यान रखें कि केवल किसी एक घरेलू नुस्खे से कुछ ही दिनों में स्थायी निखार मिलने का दावा वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है। पर्याप्त पानी पीना, पौष्टिक भोजन, अच्छी नींद और रोजाना स्किन की सही देखभाल ही लंबे समय तक स्वस्थ और चमकदार त्वचा पाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। यदि त्वचा पर लगातार दाग, पिंपल या एलर्जी की समस्या बनी रहे तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहेगा।