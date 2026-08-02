02 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को रविवार के दिन मिलेगी सफलता, रुके हुए कार्य होंगे पूरे

02 अगस्त 2026 का राशिफल: रविवार के दिन कर्क राशि के लोगों का मन प्रसन्न रहेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी आज बतायेंगे कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें।

वृषभ – आज व्यापार में लाभ के योग हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध बनेंगे।

मिथुन – आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। यात्रा के योग बन सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कर्क – आज मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

सिंह – आज कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कन्या – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। मित्रों से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। व्यापार में उन्नति होगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अनावश्यक विवाद से बचें।

वृश्चिक – परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। नौकरी में सफलता मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। वाहन सावधानी से चलाएँ।

धनु – आज धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर – आज धैर्य बनाए रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। खर्च बढ़ सकते हैं।

कुंभ – आज नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। व्यापार में लाभ होगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। खान-पान का ध्यान रखें।

मीन – आज का दिन शुभ रहेगा। धन लाभ के योग हैं। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति होगी। भगवान विष्णु की आराधना करना लाभकारी रहेगा।

आज का उपाय: –

प्रातः सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें तथा “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 या 108 बार जप करें। इससे आत्मबल, यश और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी।