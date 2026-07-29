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29 जुलाई 2026 का राशिफल: तुला, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास

आज का राशिफल - 29 जुलाई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

29 जुलाई 2026 का राशिफल: बुधवार के दिन सिंह राशि के लोगों को आत्मविश्वास बढ़ेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी आज बतायेंगे कैसा रहेगा आपका दिन?

पढ़ें :- 26 जुलाई 2026 का राशिफल: सिंह, तुला और मकर राशि के लिए रविवार का दिन रहेगा खास

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

वृषभ – धन लाभ के अच्छे संकेत हैं। नौकरी और व्यापार में नई संभावनाएं बनेंगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। वाहन सावधानी से चलाएं।

मिथुन – आज बुध ग्रह की कृपा से बुद्धि और वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। नए लोगों से लाभदायक संपर्क बनेंगे।

कर्क – मानसिक तनाव कम होगा। परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

पढ़ें :- 25 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के लोग आज आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी, अनावश्यक खर्च से बचें

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में पदोन्नति या सम्मान मिलने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। यात्रा लाभदायक रहेगी।

कन्या – आज व्यापार में लाभ होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

तुला – भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है। आर्थिक लाभ होगा। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा।

वृश्चिक – आज धैर्य और संयम बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन अंततः सफलता मिलेगी। अनावश्यक विवादों से बचें।

धनु – आज नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

पढ़ें :- 24 जुलाई 2026 का राशिफल: मिथुन, कर्क और तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास, पूरे होंगे रुके हुए काम

मकर – आज करियर में उन्नति के योग हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आज परिवार में मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। निवेश सोच-समझकर करें।

कुंभ – आज विदेश, शिक्षा और करियर से जुड़े कार्यों में शुभ समाचार मिल सकता है। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से सुख मिलेगा।

मीन – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

आज का उपाय
बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें, “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र की 108 बार जप करें। इससे बुद्धि, व्यापार और धन संबंधी कार्यों में शुभ फल प्राप्त होंगे।

 

पढ़ें :- 23 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का मिलेगा अच्छा परिणाम
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