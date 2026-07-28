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Guru Purnima 2026 : गुरु पूर्णिमा पर ग्रहों की चाल में होने जा रहा है शुभ बदलाव, इन चार राशियों का खुलेगा भाग्य का द्वार और होगी बल्ले-बल्ले

ज्योतिष शास्त्र (Astrology) में ग्रहों की स्थिति और उनकी दृष्टि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालती हैं। 29 जुलाई बुधवार को धन, वैभव व सौंदर्य के कारक शुक्र और साहस, ऊर्जा व पराक्रम के कारक मंगल मिलकर एक अत्यंत शुभ केंद्र दृष्टि योग (Kendra Drishti Yoga) का निर्माण करने जा रहे हैं।

By santosh singh 
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नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र (Astrology) में ग्रहों की स्थिति और उनकी दृष्टि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालती हैं। 29 जुलाई बुधवार को धन, वैभव व सौंदर्य के कारक शुक्र और साहस, ऊर्जा व पराक्रम के कारक मंगल मिलकर एक अत्यंत शुभ केंद्र दृष्टि योग (Kendra Drishti Yoga) का निर्माण करने जा रहे हैं।

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ज्योतिषीय गणना (Astrological Calculations) के अनुसार, जब दो मित्र या प्रभावशाली ग्रह एक-दूसरे से चतुर्थ और दशम (केंद्र) भाव में स्थित होकर एक-दूसरे पर दृष्टि डालते हैं, तो केंद्र दृष्टि योग का निर्माण होता है। शुक्र और मंगल की यह युति व दृष्टि योग भौतिक सुखों में वृद्धि, संपत्ति के योग और करियर में अचानक प्रगति लाने के लिए जानी जाती है। आइए जानते हैं कि 29 जुलाई से बनने वाले इस दुर्लभ योग (Shubh Sanyog) से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

मेष राशि (Aries) : मेष राशि वालों के लिए यह केंद्र दृष्टि योग बेहद अनुकूल साबित होगा। आय के नए रास्ते खुलेंगे और लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। जो लोग रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या ब्यूटी व फैशन बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें भारी मुनाफा होने के संकेत हैं।

वृषभ राशि (Taurus) : वृषभ राशि के जातकों के लिए यह योग करियर और मान-सम्मान के दृष्टिकोण से बेहद शुभ रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ होगी। पदोन्नति और सैलरी में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। प्रशासनिक या सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है।

तुला राशि (Libra): तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र और मंगल का यह संबंध सुख-सुविधाओं और नए अवसरों में वृद्धि करेगा। व्यापार में नए सौदे (Deals) फाइनल हो सकते हैं। अगर आप वाहन या नई संपत्ति खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो यह समय बिल्कुल सही है। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

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मकर राशि (Capricorn): मकर राशि के लोगों के लिए यह केंद्र दृष्टि योग आर्थिक मजबूती और भाग्य का साथ लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। निवेश (Investment) से अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। विदेश यात्रा या दूर की यात्रा के योग बन सकते हैं जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे।

योग का पूर्ण लाभ पाने के सरल उपाय

– मंगलवार और शुक्रवार को हनुमान जी और मां लक्ष्मी के दर्शन करें।

– ऊं शुक्राय नमः तथा ऊं भौमाय नमः का जाप करें।

– किसी कन्या को फल या सफेद मिठाई का दान दें।

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