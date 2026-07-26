  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. Woman Rain Dance Viral Video : ‘बरसो रे मेघा’ गाने पर काले रंग की साड़ी पहन लड़की ने किया बेहद खूबसूरत डांस, अटरैक्टिव लुक पर फैंस हुए फिदा

Woman Rain Dance Viral Video : ‘बरसो रे मेघा’ गाने पर काले रंग की साड़ी पहन लड़की ने किया बेहद खूबसूरत डांस, अटरैक्टिव लुक पर फैंस हुए फिदा

बारिश का मौसम सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि खुशियों और उत्साह का प्रतीक भी मानी जाती है। जैसे ही बारिश की बूंदें गिरती हैं, लोग गर्मी से राहत महसूस करते हैं और प्रकृति भी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। गर्मी के दिनों में लगभग हर किसी की यही इच्छा होती है कि जल्द से जल्द झमाझम बारिश शुरू हो जाए।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। बारिश का मौसम सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि खुशियों और उत्साह का प्रतीक भी मानी जाती है। जैसे ही बारिश की बूंदें गिरती हैं, लोग गर्मी से राहत महसूस करते हैं और प्रकृति भी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। गर्मी के दिनों में लगभग हर किसी की यही इच्छा होती है कि जल्द से जल्द झमाझम बारिश शुरू हो जाए। सोशल मीडिया (Social Media) पर बारिश का इंतजार करती एक लड़की का डांस वीडियो (Dance Video) तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की काली साड़ी (Black Saree) पहनकर पहले भगवान से बारिश की प्रार्थना करती है और फिर डांस करने लगती है। लड़की ने बारिश का इंतजार और उससे जुड़ी भावनाओं को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया है।

पढ़ें :- Viral Video : झुर्रियों को लेकर पोते के सवाल पर परदादी ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब, प्यारी बातचीत ने लोगों का खींचा ध्यान

पढ़ें :- एक्ट्रेस ने CJP पर साधा निशाना, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब पंजाब में आंदोलन की मांग

वीडियो की शुरुआत एक लड़की से होती है, जो अपने घर की छत पर खड़ी दिखाई देती है। उसने काले रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी पहन रखी है, जो बादलों से भरे आसमान के साथ खूब जंच रही है। ऊपर आसमान में घने बादल तो नजर आते हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही होती। ऐसे में लड़की दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। बैकग्राउंड में फिल्म गुरु का मशहूर गीत ‘बरसो रे मेघा’ (Barso Re Megha) बजना शुरू होता है और लड़की उसी के साथ शानदार डांस करती नजर आती है। जैसे-जैसे म्यूजिक तेज होता है, लड़की के डांस की एनर्जी भी देखने लायक हो जाती है।

लड़की के डांस की सबसे खास बात यह है कि, उसका हर मूवमेंट गाने के बोल और म्यूजिक के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। लड़की के डांस में कहीं भी जल्दबाजी या बनावटीपन नजर नहीं आता, उसकी प्रस्तुति बेहद सहज और स्वाभाविक लगती है। ऐसा महसूस होता है कि वह कैमरे के लिए नहीं, बल्कि बारिश के प्रति अपनी खुशी और उत्साह को खुलकर जी रही है। डांस करती लड़की की काली साड़ी (Black Saree) भी उसके पूरे लुक को और अटरैक्टिव बना रही है। बारिश वाले मौसम में काले बादलों के बीच उसका यह पारंपरिक अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

 

बारिश के इंतजार में डांस करती लड़की के इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। जिसे अभी तक हजारों बार देखा जा चुका है, जबकि कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर यूजर्स की जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- उसकी अदाएं और भाव बेहद स्वाभाविक लग रहे हैं। तो वहीं कई यूजर्स ने उसकी सादगी और खूबसूरती की भी जमकर तारीफ की है।

पढ़ें :- तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर तेजस्वी ने सरकार को दी सीधी चुनौती, सीएम को कहा गुंडा-मवाली, बोले-नहीं चलेगी तानाशाही
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Viral Video : झुर्रियों को लेकर पोते के सवाल पर परदादी ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब, प्यारी बातचीत ने लोगों का खींचा ध्यान

Viral Video : झुर्रियों को लेकर पोते के सवाल पर परदादी ने...

Woman Rain Dance Viral Video : ‘बरसो रे मेघा’ गाने पर काले रंग की साड़ी पहन लड़की ने किया बेहद खूबसूरत डांस, अटरैक्टिव लुक पर फैंस हुए फिदा

Woman Rain Dance Viral Video : ‘बरसो रे मेघा’ गाने पर काले...

युवाओं में तेजी से बढ़ रहा 'ब्रेन फॉग' और भूलने की बीमारी; रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली वजह

युवाओं में तेजी से बढ़ रहा 'ब्रेन फॉग' और भूलने की बीमारी;...

अब NCERT की किताबों में पढ़ाई जाएगी 'गंगाराम' की अनूठी कहानी, मगरमच्छ की मौत पर रोया था पूरा गांव

अब NCERT की किताबों में पढ़ाई जाएगी 'गंगाराम' की अनूठी कहानी, मगरमच्छ...

Video-अमरोहा की 3 रीलबाज बहनों ने अपने कैमरा मैन के साथ मंदिर में रचाई शादी

Video-अमरोहा की 3 रीलबाज बहनों ने अपने कैमरा मैन के साथ मंदिर...

ओडिशा के ढेंकानाल में शादी से लौट रही कार तालाब में गिरी, 5 बारातियों की मौत और 2 गंभीर

ओडिशा के ढेंकानाल में शादी से लौट रही कार तालाब में गिरी,...