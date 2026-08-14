Viral Video : छत तोड़ते समय भरभराकर गिरी दीवार, बाल-बाल बचा मजदूर, वीडियो देख लोग बोले- इंडियन सुपरमैन

Viral Video : मजदूर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार उसका काम काफी जोखिम भरा भी होता है। जरा-सी चूक उसकी जान पर आफत भी बन आती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मजदूर का ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मकान की छत पर बैठकर काम करने के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके होश उड़ा देगा।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में एक मजदूर मकान की छत पर दीवार के किनारे बैठकर छत के एक हिस्से की तुड़ाई करता नजर आ रहा है। इसी दौरान अचानक उसके सामने मौजूद कमजोर हिस्सा भरभराकर नीचे गिरने लगता है। दीवार और छत का मलबा तेजी से नीचे गिरता है, जिससे कुछ ही पलों में मौके पर धूल का गुबार छा जाता है। हादसे के दौरान मजदूर भी मलबे के साथ नीचे गिर जाता है और कुछ देर तक धूल के कारण दिखाई नहीं देता।

धूल का गुबार कम होने पर मजदूर मलबे के बीच से उठता दिखा

मकान की छत ढहने के इस वीडियो को देखकर एक पल के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि मजदूर गंभीर मुश्किल में फंस गया है। लेकिन धूल का गुबार कम होने पर मजदूर मलबे के बीच से उठता हुआ दिखाई देता है। वह खुद को संभालकर खड़ा होता है और इसके बाद मलबे से बाहर निकलने की कोशिश करता नजर आता है।

वीडियो पर लोगों का रिएक्शन

बता दें कि, जिस तरह अचानक दीवार और छत का हिस्सा भरभराकर गिरता है, उससे प्रतीत होता है कि जिस हिस्से पर मजदूर काम कर रहा था, वह कमजोर था और खुदाई के दौरान अचानक ढह गया। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। जिसे अब तक कई हजारों लोग देख चुके हैं। वहीं मजदूर का वीडियो वायरल (Video Viral) होने के बाद लोग इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। ऐसे में एक यूजर ने लिखा कि 10 दिन का काम एक दिन में। दूसरे यूजर ने लिखा कि इंडियन सुपरमैन (Indian Superman)।