Sun Transit 2026 : ग्रहों के राजा सूर्य देव का अपनी राशि सिंह में गोचर, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Sun Transit 2026: ग्रहों के राजा सूर्य देव गोचर करने वाले है। आत्मा के कारक देवता सूर्य देव 17 अगस्त 2026 को सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह में आ रहे हैं। इस गोचर को सिंह संक्रांति भी कहा जाता है।

वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को मान-सम्मान, सरकार, प्रतिष्ठा, पिता, आत्मविश्वास और जीवन की ताकत का कारक माना जाता है। सिंह राशि में सूर्यदेव का आना बहुत मजबूत और खास होता है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु जैसी राशियों के लिए यह समय करियर और वित्तीय मामलों में उन्नतिदायक रहेगा।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में आएंगे, जिससे सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा।

तुला

सूर्य के सिंह राशि में गोचर करने से तुला राशि वालों पर अच्छा और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा जिससे निवेश में कई गुने की वृद्धि हो सकती है।

वृश्चिक

इस राशि के लोगों के लिए सूर्य का अपनी राशि में गोचर वरदान साबित होगा। शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है।

मिथुन राशि

सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए शुभ साबित होगा। नौकरी में नए तरह के अवसरों में वृद्धि होगी।