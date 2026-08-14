  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Sun Transit 2026 : ग्रहों के राजा सूर्य देव का अपनी राशि सिंह में गोचर, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Sun Transit 2026 : ग्रहों के राजा सूर्य देव का अपनी राशि सिंह में गोचर, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

ग्रहों के राजा सूर्य देव गोचर करने वाले है। आत्मा के कारक देवता सूर्य देव 17 अगस्त 2026 को सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह में आ रहे हैं। इस गोचर को सिंह संक्रांति भी कहा जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Sun Transit 2026: ग्रहों के राजा सूर्य देव गोचर करने वाले है। आत्मा के कारक देवता सूर्य देव 17 अगस्त 2026 को सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह में आ रहे हैं। इस गोचर को सिंह संक्रांति भी कहा जाता है।

पढ़ें :- Durva Vinayak Chaturthi 2026 : सावन की दूर्वा गणेश चतुर्थी 16 अगस्त को, जानें गणेश जी और दूर्वा की पौराणिक कथा

वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को मान-सम्मान, सरकार, प्रतिष्ठा, पिता, आत्मविश्वास और जीवन की ताकत का कारक माना जाता है। सिंह राशि में सूर्यदेव का आना बहुत मजबूत और खास होता है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु जैसी राशियों के लिए यह समय करियर और वित्तीय मामलों में उन्नतिदायक रहेगा।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में आएंगे, जिससे सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा।

तुला
सूर्य के सिंह राशि में गोचर करने से तुला राशि वालों पर अच्छा और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा जिससे निवेश में कई गुने की वृद्धि हो सकती है।
वृश्चिक
इस राशि के लोगों के लिए सूर्य का अपनी राशि में गोचर वरदान साबित होगा। शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है।

मिथुन राशि

पढ़ें :- Mangal Gochar 2026 : मंगल महाराज का गोचर राहु के स्वामित्व वाले आद्रा नक्षत्र में, इन 3 राशियों पर दिखेगा प्रभाव

सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए शुभ साबित होगा। नौकरी में नए तरह के अवसरों में वृद्धि होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sun Transit 2026 : ग्रहों के राजा सूर्य देव का अपनी राशि सिंह में गोचर, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Sun Transit 2026 : ग्रहों के राजा सूर्य देव का अपनी राशि...

Durva Vinayak Chaturthi 2026 : सावन की दूर्वा गणेश चतुर्थी 16 अगस्त को, जानें गणेश जी और दूर्वा की पौराणिक कथा

Durva Vinayak Chaturthi 2026 : सावन की दूर्वा गणेश चतुर्थी 16 अगस्त...

Mangal Gochar 2026 : मंगल महाराज का गोचर राहु के स्वामित्व वाले आद्रा नक्षत्र में, इन 3 राशियों पर दिखेगा प्रभाव

Mangal Gochar 2026 : मंगल महाराज का गोचर राहु के स्वामित्व वाले...

Hariyali Teej 2026 : हरियाली तीज अखंड सौभाग्य के वरदान का दिन, जानें धार्मिक महत्व और पूजा के शुभ मुहूर्त

Hariyali Teej 2026 : हरियाली तीज अखंड सौभाग्य के वरदान का दिन,...

Nag Panchami 2026 : नाग पंचमी पर नागों की पूजा प्रकृति के साथ एकाकार होने का प्रतीक , जानें पौराणिक महत्व

Nag Panchami 2026 : नाग पंचमी पर नागों की पूजा प्रकृति के...

13 अगस्त का राशिफल : मिथुन, सिंह और तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक को भाग्य दिलाएगा अप्रत्याशित लाभ, पढ़ें अपना राशिफल

13 अगस्त का राशिफल : मिथुन, सिंह और तुला, वृश्चिक और कुंभ...