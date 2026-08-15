मेरठ में डिलीवरी पहुंचने में करीब पांच मिनट की देरी एक डिलीवरी बॉय को भारी पड़ गई। शुक्रवार रात गंगा हाइट्स सोसायटी में ऑर्डर लेकर पहुंचे युवक के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट कर दी। आरोप है कि युवक ने पहले डिलीवरी बॉय से बहस की और फिर उसे कमरे के अंदर ले जाकर लात-घूंसों और थप्पड़ों से पीटा...
डिजिटल डेस्क, पर्दाफाश। मेरठ में डिलीवरी पहुंचने में करीब पांच मिनट की देरी एक डिलीवरी बॉय को भारी पड़ गई। शुक्रवार रात गंगा हाइट्स सोसायटी में ऑर्डर लेकर पहुंचे युवक के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट कर दी। आरोप है कि युवक ने पहले डिलीवरी बॉय से बहस की और फिर उसे कमरे के अंदर ले जाकर लात-घूंसों और थप्पड़ों से पीटा। घटना के दौरान आरोपी की पत्नी भी वहां मौजूद थी। पूरी घटना सोसायटी में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई।
मामला भावनपुर थाना क्षेत्र स्थित गंगा हाइट्स बिल्डिंग का है जो जिला मुख्यालय से करीब आठ किलोमीटर की दूरी पर है। घटना के बाद शनिवार सुबह बड़ी संख्या में डिलीवरी कर्मचारी भावनपुर थाने पहुंच गए। करीब 20 से ज्यादा डिलीवरी बॉय ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने विरोध में ऑर्डर लेना भी बंद कर दिया है।
CCTV फुटेज में शुक्रवार रात करीब 9:31 बजे डिलीवरी बॉय फ्लैट नंबर 110 के बाहर पहुंचता दिखाई देता है। वह दरवाजे की घंटी बजाता है। कुछ देर बाद एक युवक दरवाजा खोलकर बाहर आता है। दोनों के बीच बातचीत के दौरान विवाद शुरू हो जाता है। इसी बीच एक महिला भी बाहर आती है, जिसे आरोपी की पत्नी बताया जा रहा है।
वीडियो में युवक डिलीवरी बॉय पर कई थप्पड़ और घूंसे बरसाता नजर आ रहा है। इसके बाद वह उसे जबरन कमरे के अंदर ले जाता है। करीब छह मिनट बाद डिलीवरी बॉय कमरे से बाहर निकलता है और वहां से चला जाता है। मारपीट की पूरी घटना करीब साढ़े तीन मिनट के CCTV फुटेज में कैद हुई है।
घटना के विरोध में डिलीवरी कर्मचारियों ने अपनी आईडी बंद रखने और किसी भी तरह का ऑर्डर डिलीवर नहीं करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि जब तक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं होती उनका विरोध जारी रहेगा। भावनपुर थानाध्यक्ष जोगिंदर के मुताबिक पीड़ित अमित यादव की शिकायत पर उसका मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपी के आईसीआईसीआई बैंक में मैनेजर होने की बात सामने आई है।
In UP's Meerut, a delivery agent, who got a bit delayed with the order, was assualted by a resident of Ganga Heights apartment. The man could be seen assaulting the delivery agent immediately after a brief verbal confrontion. The victim was later taken inside the apartment and… pic.twitter.com/MebFmkE9Q8
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 14, 2026