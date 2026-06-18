  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Guru Nakshatra Parivartan 2026 :  देवगुरु बृहस्पति बदलेंगे चाल, इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ

Guru Nakshatra Parivartan 2026 :  देवगुरु बृहस्पति बदलेंगे चाल, इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ

सनातनधर्म में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व है। ग्रहों की चाल के आधार पर मुहूतों की गणना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल को जीवन में होने वाले बदलावों से जोड़कर देखा जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Guru Nakshatra Parivartan 2026 :  सनातनधर्म में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व है। ग्रहों की चाल के आधार पर मुहूतों की गणना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल को जीवन में होने वाले बदलावों से जोड़कर देखा जाता है। 18 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसे ज्योतिष में बेहद शुभ और प्रभावशाली नक्षत्र माना जाता है। गुरु ग्रह ज्ञान, धन, शिक्षा, विवाह, भाग्य और विस्तार के कारक माने जाते हैं। गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जाता है।

पढ़ें :- भाग्यशाली महिलाओं की निशानी है नाक की लौंग! जानें रहस्य

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश नई उपलब्धियों के द्वार खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में पहचान मिलने और जिम्मेदारियां बढ़ने के योग बन सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने या आय के नए साधन बनने की संभावना बन सकती है। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने पर लाभ मिलने के संकेत हैं।

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है। घर का माहौल बेहतर होने के संकेत हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के योग बन सकते हैं।

तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का पुष्य नक्षत्र में जाना भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत दे सकता है। पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और सहयोग बढ़ सकता है। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मजबूती आने और भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक माहौल बनने के योग बताए जा रहे हैं।

 

पढ़ें :- लाख कोशिशों के बाद भी नहीं उतर रहा कर्ज? यह चमत्कारी रत्न रातोंरात बदल सकता है किस्मत

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Guru Nakshatra Parivartan 2026 :  देवगुरु बृहस्पति बदलेंगे चाल, इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ

Guru Nakshatra Parivartan 2026 :  देवगुरु बृहस्पति बदलेंगे चाल, इन राशियों को...

Vat Purnima Vrat 2026 :  अखंड सौभाग्य का वट पूर्णिमा व्रत इस दिन किया जाएगा , जानें सामग्री लिस्ट

Vat Purnima Vrat 2026 :  अखंड सौभाग्य का वट पूर्णिमा व्रत इस...

Pradyumna Chaturthi 2026 : प्रद्युम्न चतुर्थी कल, भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करने से रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते है

Pradyumna Chaturthi 2026 : प्रद्युम्न चतुर्थी कल, भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा...

17 जून 2026 का राशिफल: इन राशि के ​लोग आर्थिक मामलों में रखें सावधानी, धैर्य और बनाए रखें संयम

17 जून 2026 का राशिफल: इन राशि के ​लोग आर्थिक मामलों में...

Mangal Gochar :  सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर गए सेनापति मंगल देव ,  इन राशियों की बदलेगी किस्मत

Mangal Gochar :  सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर गए सेनापति मंगल...

Ashadha Month 2026 :  आषाढ़ मास 30 जून से आरंभ, इस महीने में भगवान जगन्नाथ यात्रा और विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाएंगे

Ashadha Month 2026 :  आषाढ़ मास 30 जून से आरंभ, इस महीने...