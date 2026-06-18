Guru Nakshatra Parivartan 2026 :  देवगुरु बृहस्पति बदलेंगे चाल, इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ

Guru Nakshatra Parivartan 2026 : सनातनधर्म में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व है। ग्रहों की चाल के आधार पर मुहूतों की गणना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल को जीवन में होने वाले बदलावों से जोड़कर देखा जाता है। 18 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसे ज्योतिष में बेहद शुभ और प्रभावशाली नक्षत्र माना जाता है। गुरु ग्रह ज्ञान, धन, शिक्षा, विवाह, भाग्य और विस्तार के कारक माने जाते हैं। गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जाता है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश नई उपलब्धियों के द्वार खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में पहचान मिलने और जिम्मेदारियां बढ़ने के योग बन सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने या आय के नए साधन बनने की संभावना बन सकती है। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने पर लाभ मिलने के संकेत हैं।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है। घर का माहौल बेहतर होने के संकेत हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के योग बन सकते हैं।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का पुष्य नक्षत्र में जाना भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत दे सकता है। पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और सहयोग बढ़ सकता है। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मजबूती आने और भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक माहौल बनने के योग बताए जा रहे हैं।