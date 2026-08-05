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Budh Gochar 2026 : ग्रहों के राजकुमार बुध देव करेंगे गोचर, इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत

ग्रह मंडल के राजकुमार बुध देव मिथुन से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुधदेव को बुद्धि, बातचीत, पढ़ाई, कारोबार, धन और सोच-विचार का मुख्य कारक माना गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Budh Gochar 2026: ग्रह मंडल के राजकुमार बुध देव मिथुन से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुधदेव को बुद्धि, बातचीत, पढ़ाई, कारोबार, धन और सोच-विचार का मुख्य कारक माना गया है। बुध ने 5 अगस्त 2026 की शाम को चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश कर लिया है। बुध का यह गोचर आगामी 22 अगस्त तक यानी इसी स्थिति में रहने वाला है।

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मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर पारिवारिक जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आया है। यदि पिछले कुछ समय से भूमि, भवन, वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ था, तो इस अवधि में उसमें तेजी आ सकती है।

वृषभ राशि (Taurus)
बुधदेव आपकी राशि से तीसरे भाव में आ रहे हैं। इससे आपकी बातचीत का अंदाज इतना प्यारा हो जाएगा कि मीटिंग, इंटरव्यू और व्यापारिक सौदों में आप सामने वाले का दिल जीत लेंगे। छोटी यात्राएं और नए लोगों से मेल-जोल बढ़ाना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।

मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के जातकों के लिए बुध का कर्क राशि में गोचर पार्टनरशिप के कामों में बंपर लाभ दिला सकता है। दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

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