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UP की ब्यूरोक्रेसी में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, लंबे समय से जमे अफसरों की होगी छुट्टी

उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गयी है। अगले 48 घंटें में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। इसमें लंबे समय से जमे आईएएस अफसरों को हटाया जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर विभागों में तैनात कई अफसर शामिल हैं।

By टीम पर्दाफाश 
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गयी है। अगले 48 घंटें में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। इसमें लंबे समय से जमे आईएएस अफसरों को हटाया जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर विभागों में तैनात कई अफसर शामिल हैं। सूत्रों की माने तो बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारियां शुरू हो गयी हैं। इसको लेकर अफसरों की कार्यशैली को भी देखा जा रहा है और जल्द ही इन अफसरों की छुट्टी होने वाली है।

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दरअसल, लंबे समय से तैनात इन आईएएस अफसरों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों की माने तो सरकार की अच्छी योजनाओं को ये अफसर धरातल पर सही तरीके से नहीं उतार पा रहे हैं, जिसके कारण आम जनता तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं।

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