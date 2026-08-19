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मानव सुथार ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ 10 विकेट लेकर भारत को दिलाई यादगार जीत

गाले टेस्ट का आखिरी दिन भारतीय टीम और खासकर मानव सुथार के नाम रहा। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने दूसरी पारी में छह विकेट झटककर श्रीलंका की पारी को 206 रन पर समेट दिया। सुथार के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने पहला टेस्ट 165 रन से अपने नाम किया और दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। सुथार ने पूरे मैच में कुल 10 विकेट हासिल किए...

By Harsh 
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IND vs SR: गाले टेस्ट का आखिरी दिन भारतीय टीम और खासकर मानव सुथार के नाम रहा। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने दूसरी पारी में छह विकेट झटककर श्रीलंका की पारी को 206 रन पर समेट दिया। सुथार के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने पहला टेस्ट 165 रन से अपने नाम किया और दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। सुथार ने पूरे मैच में कुल 10 विकेट हासिल किए। अपने करियर का सिर्फ दूसरा टेस्ट खेल रहे इस गेंदबाज ने पहली पारी में चार विकेट लिए थे जबकि दूसरी पारी में 55 रन देकर छह बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उनके स्पेल ने श्रीलंका की लक्ष्य का पीछा करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

पढ़ें :- भारत ने श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर समेट दी, 99 में 5 विकेट होने के सोनल दिनुशा का शतक आया

हरभजन और अश्विन को छोड़ा पीछे

10 विकेट के इस प्रदर्शन के साथ ही मानव सुथार ने श्रीलंका की धरती पर भारतीय गेंदबाजों के बीच खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए श्रीलंका में किसी भारतीय गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ मैच प्रदर्शन दर्ज किया। इसके साथ ही सुथार श्रीलंका में टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले यह उपलब्धि हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन के नाम थी।

372 रन के लक्ष्य के सामने ढेर हुई श्रीलंका

भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम 284 रन पर सिमट गई और भारत को 178 रन की बढ़त मिली। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 193 रन बनाकर मेजबान टीम के सामने 372 रन का लक्ष्य रखा।

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भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी टीम 206 रन पर ऑलआउट हो गई। सोनल दिनुशा ने 84 रन बनाकर सबसे ज्यादा संघर्ष किया, जबकि कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने 59 रन की पारी खेली। बाकी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी बनाने में नाकाम रहे।

भारत की ओर से सुथार के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने दो विकेट लिए। रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को एक-एक सफलता मिली।

भारत के 600वें टेस्ट को बनाया यादगार

गाले में मिली यह जीत भारत के लिए इसलिए भी खास रही क्योंकि यह टीम का 600वां टेस्ट मैच था। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में मिली हार के बाद इस जीत ने भारतीय टीम को राहत दी। सुथार ने दूसरी पारी में जैसे ही अपना छठा और मैच का 10वां विकेट पूरा किया भारत की जीत हो गई थी। दिलचस्प बात यह रही कि मुकाबला खत्म होने के कुछ ही मिनट बाद गाले में तेज बारिश शुरू हो गई।

मानव सुथार के लिए यह मैच एक और वजह से खास रहा। उन्होंने टेस्ट करियर में दूसरी बार एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। इससे पहले उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में अफगानिस्तान के खिलाफ यह कारनामा किया था। अब श्रीलंका के खिलाफ 10 विकेट लेकर उन्होंने अपने छोटे से टेस्ट करियर में बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करा दिया है।

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